Fatih Karagümrük - Trabzonspor - CANLI SKOR

Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Fatih Karagümrük'e konuk oluyor.

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46' İkinci yarı başladı.

İlk yarı sonucu: Fatih Karagümrük 2-1 Trabzonspor

45+3' Marc Bartra, direkt kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

45' Abdülkadir'in ceza sahası dışından yaptığı sert vuruş kaleci Batuhan Şen'de kaldı.

44' Borini'nin ceza sahasına göndediği topa Diagne ve Colley aynı anda yükseldi. Trabzonspor savunması topu tehlike bölgesinden uzaklaştırdı.

42' Trabzonspor'da Eren Elmalı yerde kaldı. Colley bu pozisyon sonrası sarı kart gördü.

38' Otabek Shukurov'un sağdan ceza sahasına gönderdiği topu savunma karşıladı.

35’ Gol… Fatih Karagümrük 2-1 Trabzonspor (Borini)

33' Matteo Ricci, sağdan hareketlenen Otabek Shukurov'u düşündü ama top hızlı, aut.

30' Hızlı gelişen Karagümrük atağında Diagne'nin yay üzerinden yaptığı vuruş üstten auta gitti.

29' Trabzonspor ön alanda yaptığı baskıyla kazandığı topu Siopis sağ kanatta hareketlenen Gomez'e bırakmak istedi ama savunmadan çok kritik bir müdahale geldi.

28' Paslaşarak kullanılan serbest vuruşta Trezeguet, ceza sahasına ortaladı. Gomez'in kafa vuruşu yandan auta gitti.

22' Trabzonspor öne geçmek adına yükleniyor. Sol kanattan topu alan Trezeguet ceza sahasına iyi ortaladı. Savunmada Ibrahim Dresevic kritik bir müdahalede bulundu.

20’ Gol… Fatih Karagümrük 1-1 Trabzonspor (Bartra)

16' Anastasios Bakasetas'ın sağdan kullandığı köşe vuruşunda Vitor Hugo topa yükseldi ama savunma topu uzaklaştırdı.

15' Bakasetas'ın ceza sahasına çevirdiği topa Maxi Gomez kale önünde dokundu. Savunmanın araya girdiği top kornere gitti.

11' Trabzonspor bu bölümde baskısını artırdı. Sağdan kazanılan köşe vuruşunu Vİsca ortaladı. Savunma topu karşıladı. Dönen topu Bakasetas tamamlamak istedi ama istediği vuruşu yapamadı.

10' Ceza sahasına yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruşta Bakasetas arka direğe ortaladı. Hiç bir arkadaşı topa dokunamadı. Arka tarafa açılan topu Abdülkadir yeniden ortaladı. Diagne bu topu da tehlike bölgesinden uzaklaştırdı. Sonrasında Bordo mavili oyuncular bir penaltı beklentisine girse de hakem oyunu sürdürdü.

6’ Gol… Fatih Karagümrük 1-0 Trabzonspor (Ozdoev)

4' Fabio Borini, savunma arkasına sarkan Colley'i düşündü ama savunma dikkatli.

1' Maç başladı.

Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor, Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda 20.00'de başlayan müsabakayı, hakem Ümit Öztürk yönetiyor.

Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçını beIN Sports canlı yayınlıyor. Karşılaşmanın VAR hakemi Mete Kalkavan.

İlk 11'ler

Fatih Karagümrük: Batuhan Şen, Biraschi, Baniya, Dresevic, Levent Mercan, Ozdoev, Ricci, Colley, Shukurov, Borini, Diagne

Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin, Bartra, Hugo, Eren, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir, Trezeguet, Visca, Gomez