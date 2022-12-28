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    Fatih Karagümrük-Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri

    Fenerbahçe galibiyetinin ardından zirveye ortak olan Trabzonspor, Fatih Karagümrük deplasmanından 3 puanla dönmek istiyor.
    • Haber Merkezi
    • 28.12.2022 - 09:00
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    Fatih Karagümrük-Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri

    Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor, Fatih Karagümrük'e konuk olacak.

    Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Ümit Öztürk yönetecek.

    Trabzon seri peşinde

    Dünya Kupası nedeniyle verilen ara sonrası Ziraat Türkiye Kupası'nda Yılport Samsunspor'u 3-0 mağlup eden, Süper Lig'de de lider Fenerbahçe'yi 2-0 yenerek şampiyonluk iddiasını ortaya koyan bordo-mavililer, Fatih Karagümrük karşısında başarılı sonuçlarına bir yenisini eklemek istiyor.

    Süper Lig'in geride kalan bölümünde 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayan Fatih Karagümrük, kazandığı 13 puanla 17. sırada bulunuyor.

    Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Dorukhan Toköz, Serkan Asan, Stefano Denswil, sakatlığı sona eren ancak lisansı çıkarılmayan Bruno Peres'in yanı sıra Yusuf Erdoğan ve Lahtimi kadroda yer alınmadı.

    Trabzonspor

    Muhtemel 11'ler;

    Fatih Karagümrük: Viviano, Salih, Dresevic, Baniya, Levent, Ricci, Ozdoev, Shukurov, Borini, Kouassi, Diagne

    Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir, Trezeguet, Visca, Gomez


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