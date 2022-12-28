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- Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçının ilk 11'leri
Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçının ilk 11'leri
Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Fatih Karagümrük'e konuk oluyor.
- 28.12.2022 - 18:54
- Güncelleme : 28.12.2022 - 19:01
Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor, Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Ümit Öztürk yönetecek.
Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak. Karşılaşmanın VAR hakemi Mete Kalkavan.
İlk 11'ler
Fatih Karagümrük: Batuhan Şen, Biraschi, Baniya, Dresevic, Levent Mercan, Ozdoev, Ricci, Colley, Shukurov, Borini, Diagne
Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin, Bartra, Hugo, Eren, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir, Trezeguet, Visca, Gomez