Petrol
82.59
-2.47%
Euro
19.8841
-0.01%
Dolar
18.7181
0.25%
Altın
1.081
-0.58%
Borsa
5346
0.00%
Bitcoin
315.146
-0.97%
BTXN Coin
6.34
3.25%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Bulutlu 11 C

    Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Fatih Karagümrük'e konuk oluyor.
    • 28.12.2022 - 18:54
    • Güncelleme : 28.12.2022 - 19:01
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor, Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Ümit Öztürk yönetecek.

    Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak. Karşılaşmanın VAR hakemi Mete Kalkavan.

    İlk 11'ler

    Fatih Karagümrük: Batuhan Şen, Biraschi, Baniya, Dresevic, Levent Mercan, Ozdoev, Ricci, Colley, Shukurov, Borini, Diagne

    Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin, Bartra, Hugo, Eren, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir, Trezeguet, Visca, Gomez


    Para Kazanmanın Robotik Sistemi Artık Türkiye'de!
    Advertorial

    Para Kazanmanın Robotik Sistemi Artık Türkiye'de!

    Tunceli'de kefenli tabutlu protesto
    İç Haber

    Tunceli'de kefenli tabutlu protesto

    Eklem ve kemik ağrılarını bıçak gibi kesen karışım! Günde 1 bardak için, ilaçlara veda edin...
    Sağlık

    Eklem ve kemik ağrılarını bıçak gibi kesen karışım! Günde 1 bardak için, ilaçlara veda edin...

    Görüş Bildir