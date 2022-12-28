Petrol
83.52
-1.37%
Euro
19.8914
0.02%
Dolar
18.7206
0.27%
Altın
1.086
-0.15%
Borsa
5346
0.00%
Bitcoin
315.165
-0.20%
BTXN Coin
6.15
-1.12%
Bitexen
10ºC
İstanbul
Bulutlu 10 C
    Fatih Karagümrük, Trabzonspor'u farklı geçti

    Fatih Karagümrük, Trabzonspor'u farklı geçti

    Süper Lig'in 16. haftasında Fatih Karagümrük, Trabzonspor karşısında 4-1 kazandı.
    • 28.12.2022 - 22:04
    • Güncelleme : 28.12.2022 - 22:17
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Süper Lig 16. hafta ile devam ediyor. Andrea Pirlo yönetimindeki Fatih Karagümrük ile Abdullah Avcı’nın ekibi Trabzonspor, hakem Ümit Öztürk yönetiminde Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

    Mücadeleyi Fatih Karagümrük 4-1 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.

    Karagümrük ilk yarıyı önde bitirdi

    Karşılaşmanın 5. dakikasında Fatih Karagümrük, Ozdoev'in golüyle maça 1-0 önde başladı. Trabzonspor 20. dakikada Marc Bartra'nın attığı golle skoru dengelemeyi başardı. 34. dakikada Fabio Borini sahneye çıktı ve Karagümrük'ü yeniden öne geçti.

    Fatih Karagümrük, Trabzonspor u farklı geçti #1

    Bartra kırmızı kart gördü

    Maçın 45+3. dakikasında Trabzonspor'un golünü kaydeden Marc Bartra, Karagümrük'ten Borini'ye faul yaparak bariz gol şansını önlediği için direkt kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

    Fatih Karagümrük, Trabzonspor u farklı geçti #2

    Visca sakatlandı

    Karşılaşmanın ikinci yarısında 50. dakikada sakatlanan Edin Visca kenara geldi. Sakatlıktan yeni dönen oyuncunun kolu bandajla sarıldı.

    Fatih Karagümrük, Trabzonspor u farklı geçti #3

    İki takım 10 kişi kaldı

    Maçın 56. dakikasında Karagümrük'te Ebrima Colley, kırmızı kart gördü. böylelikle iki takım 10 kişi kaldı.

    Karagümrük 2 gol daha buldu

    Maçın 67. dakikasında Fatih Karagümrük'te Matteo Ricci'nin attığı golle İstanbul ekibi farkı 2'ye çıkardı. 87. dakikada ise sahneye eski Trabzonsporlu Kouassi çıktı ve skoru belirledi.

    Fatih Karagümrük, Trabzonspor u farklı geçti #4

    Trabzonspor 9 maç aradan sonra kaybetti

    4 maç aradan sonra kazanan Fatih Karagümrük, 16 puana yükseldi. Süper Lig’de 9 maç aradan sonra mağlubiyet yaşayan Trabzonspor ise 26 puanda kaldı.

    Gelecek hafta Trabzonspor, evinde Giresunspor’la karşılaşacak. Fatih Karagümrük ise Kayserispor’a konuk olacak.

    Fatih Karagümrük, Trabzonspor u farklı geçti #5

    Fatih Karagümrük, Trabzonspor u farklı geçti #6

    Fatih Karagümrük, Trabzonspor u farklı geçti #7


    ABD'de kar fırtınası, havalimanlarında kaosa neden oldu
    Dünya

    ABD'de kar fırtınası, havalimanlarında kaosa neden oldu

    Kocaeli'de polis baskını: Cephanelik ele geçirildi
    3. Sayfa

    Kocaeli'de polis baskını: Cephanelik ele geçirildi

    Robotik Sistemle Kazanç Sağlamak İçin Tıklayın!
    Advertorial

    Robotik Sistemle Kazanç Sağlamak İçin Tıklayın!

    Görüş Bildir