Fatih Karagümrük, Trabzonspor'u farklı geçti

Süper Lig'in 16. haftasında Fatih Karagümrük, Trabzonspor karşısında 4-1 kazandı.

Süper Lig 16. hafta ile devam ediyor. Andrea Pirlo yönetimindeki Fatih Karagümrük ile Abdullah Avcı’nın ekibi Trabzonspor, hakem Ümit Öztürk yönetiminde Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi Fatih Karagümrük 4-1 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.

Karagümrük ilk yarıyı önde bitirdi

Karşılaşmanın 5. dakikasında Fatih Karagümrük, Ozdoev'in golüyle maça 1-0 önde başladı. Trabzonspor 20. dakikada Marc Bartra'nın attığı golle skoru dengelemeyi başardı. 34. dakikada Fabio Borini sahneye çıktı ve Karagümrük'ü yeniden öne geçti.

Bartra kırmızı kart gördü

Maçın 45+3. dakikasında Trabzonspor'un golünü kaydeden Marc Bartra, Karagümrük'ten Borini'ye faul yaparak bariz gol şansını önlediği için direkt kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Visca sakatlandı

Karşılaşmanın ikinci yarısında 50. dakikada sakatlanan Edin Visca kenara geldi. Sakatlıktan yeni dönen oyuncunun kolu bandajla sarıldı.

İki takım 10 kişi kaldı

Maçın 56. dakikasında Karagümrük'te Ebrima Colley, kırmızı kart gördü. böylelikle iki takım 10 kişi kaldı.

Karagümrük 2 gol daha buldu

Maçın 67. dakikasında Fatih Karagümrük'te Matteo Ricci'nin attığı golle İstanbul ekibi farkı 2'ye çıkardı. 87. dakikada ise sahneye eski Trabzonsporlu Kouassi çıktı ve skoru belirledi.

Trabzonspor 9 maç aradan sonra kaybetti

4 maç aradan sonra kazanan Fatih Karagümrük, 16 puana yükseldi. Süper Lig’de 9 maç aradan sonra mağlubiyet yaşayan Trabzonspor ise 26 puanda kaldı.

Gelecek hafta Trabzonspor, evinde Giresunspor’la karşılaşacak. Fatih Karagümrük ise Kayserispor’a konuk olacak.