Petrol
93.6
1.32%
Euro
18.3305
0.67%
Dolar
18.5813
-0.14%
Altın
991.37
1.86%
Borsa
3935
0.87%
Bitcoin
362.768
0.55%
BTXN Coin
9.87
3.24%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Güneşli 18 C

    Fatih Karagümrük, Ümraniyespor'u mağlup etti

    Süper Lig'in 11. haftasında Fatih Karagümrük, deplasmanda Ümraniyespor'u 3-1 mağlup etti.
    • 22.10.2022 - 16:31
    • Güncelleme : 22.10.2022 - 16:44
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Fatih Karagümrük, Ümraniyespor'u mağlup etti

    Süper Lig'in 11. haftasında Ümraniyespor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi.

    Ümraniye Şehir Stadı'ndaki mücadeleden Fatih Karagümrük, 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

    İlk yarı eşitlikle sona erdi

    Ümraniyespor, maçın başında henüz 3. dakikada Umut Nayir'in golüyle öne geçti. Fatih Karagümrük, bu gole 8. dakikada Davide Biraschi ile karşılık verdi. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

    Fatih Karagümrük, Ümraniyespor u mağlup etti #1

    Diagne, Karagümrük'ü öne geçirdi

    Fatih Karagümrük, 55. dakikada 2-1 öne geçti. İstanbul temsilcisinde oyuna 54. dakikada giren Mbaye Diagne, bir dakika sonra fileleri havalandırdı.

    Fatih Karagümrük'te 10 maça çıkan Diagne, gol sayısını 6'ya çıkardı. Bu sezon ayrıca bir asist de yapan Senegalli golcü, Süper Lig'de ise 88. maçında 60. golünü attı.

    Fatih Karagümrük, Ümraniyespor u mağlup etti #2

    Skoru belirleyen golü Borini attı

    Karşılaşmada son sözü söyleyen isim Fatih Karagümrük'ten Fabio Borini oldu. İtalyan golcü, 90. dakikada durumu 3-1 yaptı ve karşılaşma Fatih Karagümrük'ün üstünlüğü ile sona erdi.

    Karagümrük, üst üste ikinci galibiyetini aldı

    Üst üste ikinci galibiyetini alan Fatih Karagümrük, 12 puana yükseldi. Süper Lig'de henüz galibiyet alamayan Ümraniyespor ise 3 puanda kaldı.

    Ligin bir sonraki haftasında Fatih Karagümrük, sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak. Ümraniyespor, Beşiktaş deplasmanına konuk olacak.

    Fatih Karagümrük, Ümraniyespor u mağlup etti #3

    Fatih Karagümrük, Ümraniyespor u mağlup etti #4

    Fatih Karagümrük, Ümraniyespor u mağlup etti #5


    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    Advertorial

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    İngiltere'de araba, streç filmle sarıldı
    Dünya

    İngiltere'de araba, streç filmle sarıldı

    Karim Benzema'dan Ankaragücü'nün eski futbolcusuna gönderme
    Dünyadan futbol

    Karim Benzema'dan Ankaragücü'nün eski futbolcusuna gönderme

    Görüş Bildir