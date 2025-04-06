Fatih Karagümrük uzatmada Erzurumspor'u devirdi

Haber Merkezi
1. Lig'in 32. haftasında Fatih Karagümrük, Erzurumspor'u ağırladı.
Ev sahibi ekip mücadeleyi 1-0'lık skorla kazanmayı başardı.
Fatih Karagümrük'e galibiyeti getiren golü 90+6. dakikada Wesley kaydetti.
Erzurumspor, 69. dakikada Mehmet Taş'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.
PUANINI 59 YAPTI
Bu sonuçla puanını 59'a yükselterek 2. sırada yer alan Fatih Karagümrük, ligdeki bir sonraki maçında Esenler Erokspor deplasmanına gidecek.
54 puanla 3. sırada kalan Erzurumspor ise Çorum FK'yi konuk edecek.
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