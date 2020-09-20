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    Fatih Karagümrük ve Gaziantep FK yenişemedi

    Süper Lig'de 2. hafta mücadelesinde Gaziantep FK, konuk ettiği Karagümrük'le 2-2 berabere kaldı.
    • Haber Merkezi
    • 20.09.2020 - 21:08
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    Fatih Karagümrük ve Gaziantep FK yenişemedi

    Süper Lig'de 2. hafta karşılaşmasında Gaziantep FK, Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Gaziantep Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

    NEFES KESEN MAÇ

    Gaziantep FK'nın gollerini 53. dakikada Kana Biyik ve 59. dakikada Andre kaydetti. Karagümrük'ün gollerini ise 26. dakikada Zukanovic ve 90+5. dakikada Mevlüt Erdinç attı.

    2 haftadır kazanamayan Gaziantep FK, 1 puanla 14. sırada yer aldı. Yoluna kayıpsız devam eden Karagümrük ise 4 puanla 4. sıraya yükseldi.

    Gaziantep FK, gelecek hafta Göztepe deplasmanına konuk olacak. Karagümrük ise Başakşehir'i ağırlayacak.

    Fatih Karagümrük ve Gaziantep FK yenişemedi #1

    Fatih Karagümrük ve Gaziantep FK yenişemedi #2

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