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Fatih Karagümrük ve Gaziantep FK yenişemedi
Süper Lig'de 2. hafta mücadelesinde Gaziantep FK, konuk ettiği Karagümrük'le 2-2 berabere kaldı.
- Haber Merkezi
- 20.09.2020 - 21:08
Süper Lig'de 2. hafta karşılaşmasında Gaziantep FK, Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Gaziantep Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.
NEFES KESEN MAÇ
Gaziantep FK'nın gollerini 53. dakikada Kana Biyik ve 59. dakikada Andre kaydetti. Karagümrük'ün gollerini ise 26. dakikada Zukanovic ve 90+5. dakikada Mevlüt Erdinç attı.
2 haftadır kazanamayan Gaziantep FK, 1 puanla 14. sırada yer aldı. Yoluna kayıpsız devam eden Karagümrük ise 4 puanla 4. sıraya yükseldi.
Gaziantep FK, gelecek hafta Göztepe deplasmanına konuk olacak. Karagümrük ise Başakşehir'i ağırlayacak.