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    Fatih Karagümrük ve Giresunspor berabere kaldı

    Sahasında Giresunspor ile karşılaşan Fatih Karagümrük mücadeleden 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.
    • Haber Merkezi
    • 10.09.2022 - 22:27
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    Fatih Karagümrük ve Giresunspor berabere kaldı

    Süper Lig'in 6. hafta müsabakasında Fatih Karagümrük sahasında Giresunspor'u ağırladı. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

    Karagümrük son dakikada 1 puanı kaptı

    Karşılaşmada ev sahibi Fatih Karagümrük'e 1 puanı getiren gol 90+2'de Diagne'den gelirken Giresunspor'un golünü 75. dakikada Bajic kaydetti.

    Bu sonucun ardından Fatih Karagümrük puanını 5'e, Giresunspor ise 7'ye yükseltti.

    Fatih Karagümrük, gelecek hafta deplasmanda Başakşehir'le karşılaşacak. Giresunspor ise haftayı bay geçecek.

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