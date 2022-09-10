- Haberler
- Futbol Haberleri
- Fatih Karagümrük ve Giresunspor berabere kaldı
Fatih Karagümrük ve Giresunspor berabere kaldı
Sahasında Giresunspor ile karşılaşan Fatih Karagümrük mücadeleden 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.
- Haber Merkezi
- 10.09.2022 - 22:27
Süper Lig'in 6. hafta müsabakasında Fatih Karagümrük sahasında Giresunspor'u ağırladı. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.
Karagümrük son dakikada 1 puanı kaptı
Karşılaşmada ev sahibi Fatih Karagümrük'e 1 puanı getiren gol 90+2'de Diagne'den gelirken Giresunspor'un golünü 75. dakikada Bajic kaydetti.
Bu sonucun ardından Fatih Karagümrük puanını 5'e, Giresunspor ise 7'ye yükseltti.
Fatih Karagümrük, gelecek hafta deplasmanda Başakşehir'le karşılaşacak. Giresunspor ise haftayı bay geçecek.