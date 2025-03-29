Fatih Karagümrük, Yeni Malatyaspor karşısında sürprize izin vermedi

Haber Merkezi
1. Lig'de 31. hafta maçında son sırada yer alan Yeni Malatyaspor ile Süper Lig hesapları yapan Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi.
Mücadelede kazanan 2-0'lık skorla konuk ekip Fatih Karagümrük oldu.
KARAGÜMRÜK, 2 GOLLE KAZANDI
Fatih Karagümrük'e galibiyeti getiren golü 45. dakikada Atakan Çankaya ve 83. dakikada Andre Gray kaydetti.
YENİ MALATYASPOR'UN PUANI -21
Deplasmanda arka arkaya son üç maçını kazanan Fatih Karagümrük puanını 56'ya yükseltti. Ligdeki tüm maçlarını kaybeden ve puan silme cezaları olan Yeni Malatyaspor, -21 puanla haftayı kapattı.
Gelecek hafta 1. Lig'de Yeni Malatyaspor, İstanbulspor'a konuk olacak. Fatih Karagümrük, Erzurumspor'u ağırlayacak.
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