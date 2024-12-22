Fatih Karagümrük'e Ankara Keçiörengücü karşısında tek gol yetti

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1. Lig 17. hafta mücadelesinde Ankara Keçiörengücü ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi.

Aktepe Stadı'nda oynanan maçı, konuk takım Fatih Karagümrük 1-0'lık skorla kazandı.

KARAGÜMRÜK, İKİ MAÇ SONRA KAZANDI

Karagümrük'e galibiyeti getiren golü 31. dakikada Wesley kaydetti

İstanbul ekibi, bu sonuçla ligde iki maç sonra galip geldi. Keçiörengücü'nün ise 4 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

KEÇİÖRENGÜCÜ 27 PUANDA KALDI

Bu sonucun ardından Karagümrük, puanını 31'e çıkardı. Keçiörengücü ise 27 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maçında Karagümrük, Pendikspor ile karşılaşacak. Keçiörengücü ise Ankaragücü ile oynayacak.