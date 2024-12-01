Fatih Karagümrük'e Esenler Erokspor karşısında tek gol yetti

Haber Merkezi
1. Lig'in 14. hafta mücadelesinde Fatih Karagümrük ile Esenler Erokspor karşı karşıya geldi.
Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan müsabakayı ev sahibi takım Karagümrük 1-0'lık skorla kazandı.
Fatih Karagümrük'e galibiyeti getiren golü 81. dakikada Wesley kaydetti.
KARAGÜMRÜK, 3. SIRAYA ÇIKTI
Bu sonucun ardından Karagümrük, puanını 27'ye çıkardı ve 3. sıraya yükseldi. Galibiyet hasreti 4 maça çıkan Esenler Erokspor, 18 puanda kaldı.
Karagümrük, gelecek hafta Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Erokspor ise sahasında Ümraniyespor'u ağırlayacak.
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