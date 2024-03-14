Fatih Karagümrüklü Ceccherini'nin cezası onandı Tahkim Kurulu, Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'ün formasını giyen Federico Ceccherini'ye verilen 3 maçlık cezanın onandığını duyurdu.

AA

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fatih Karagümrüklü futbolcu Federico Ceccherini'nin 3 maçlık cezasını onadı.

TFF'nin açıklamasına göre kurul, kırmızı-siyahlı kulübün Ceccherini'ye Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) verdiği 3 resmi müsabakadan men ve 39 bin lira para cezasına yaptığı itirazı görüştü.

Karar onandı

Tahkim Kurulu, cezada bir isabetsizlik bulunmadığı gerekçesiyle başvuruyu reddederek PFDK'nin kararının onanmasına hükmetti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)