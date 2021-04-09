- Haberler
- Futbol Haberleri
- Fatih Karagümrük'te 2 futbolcunun testi pozitif
Fatih Karagümrük'te 2 futbolcunun testi pozitif
Fatih Karagümrük'te iki futbolcu koronavirüse yakalandı.
- Haber Merkezi
- 09.04.2021 - 15:00
- Güncelleme : 09.04.2021 - 15:16
Süper Lig'in 34. haftasında yarın Fatih Karagümrük, Galatasaray'ın konuğu olacak. Sarı- kırmızılılarla oynanacak mücadele öncesi, Fatih Karagümrük'te koronavirüs testi yapıldı.
Yapılan test sonucunda 2 futbolcunun teslerinin pozitif olduğu açıklandı.
"BORİNİ VE BİGLİA'NIN TEST SONUÇLARI POZİTİF ÇIKMIŞTIR."
Kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray maçı öncesi takımımıza yapılan Covid-19 testleri neticesinde Fabio Borini ve Lucas Biglia’nın test sonuçları pozitif çıkmıştır.
Futbolcularımızın genel sağlık durumu iyi olup, izolasyon ve tedavi süreçlerine evlerinde devam edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.