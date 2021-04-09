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    Fatih Karagümrük'te 2 futbolcunun testi pozitif

    Fatih Karagümrük'te 2 futbolcunun testi pozitif

    Fatih Karagümrük'te iki futbolcu koronavirüse yakalandı.
    • Haber Merkezi
    • 09.04.2021 - 15:00
    • Güncelleme : 09.04.2021 - 15:16
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    Süper Lig'in 34. haftasında yarın Fatih Karagümrük, Galatasaray'ın konuğu olacak. Sarı- kırmızılılarla oynanacak mücadele öncesi, Fatih Karagümrük'te koronavirüs testi yapıldı.

    Yapılan test sonucunda 2 futbolcunun teslerinin pozitif olduğu açıklandı.

    "BORİNİ VE BİGLİA'NIN TEST SONUÇLARI POZİTİF ÇIKMIŞTIR."

    Kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray maçı öncesi takımımıza yapılan Covid-19 testleri neticesinde Fabio Borini ve Lucas Biglia’nın test sonuçları pozitif çıkmıştır.

    Futbolcularımızın genel sağlık durumu iyi olup, izolasyon ve tedavi süreçlerine evlerinde devam edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

    Fatih Karagümrük te 2 futbolcunun testi pozitif #1

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