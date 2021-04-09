Fatih Karagümrük'te 2 futbolcunun testi pozitif

Fatih Karagümrük'te iki futbolcu koronavirüse yakalandı.

Süper Lig'in 34. haftasında yarın Fatih Karagümrük, Galatasaray'ın konuğu olacak. Sarı- kırmızılılarla oynanacak mücadele öncesi, Fatih Karagümrük'te koronavirüs testi yapıldı.

Yapılan test sonucunda 2 futbolcunun teslerinin pozitif olduğu açıklandı.

"BORİNİ VE BİGLİA'NIN TEST SONUÇLARI POZİTİF ÇIKMIŞTIR."

Kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray maçı öncesi takımımıza yapılan Covid-19 testleri neticesinde Fabio Borini ve Lucas Biglia’nın test sonuçları pozitif çıkmıştır.

Futbolcularımızın genel sağlık durumu iyi olup, izolasyon ve tedavi süreçlerine evlerinde devam edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.