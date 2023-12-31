Fatih Karagümrük'te Otobek Shukurov'un sözleşmesi feshedildi

AA & Ensonhaber
Süper Lig'de geride kalan 17 haftada topladığı 17 puanla küme düşme hattında yer alan Şota Arveladze yönetimindeki Fatih Karagümrük'te bir ayrılık yaşandı.
İstanbul ekibi, Özbek oyuncu Otabek Shukurov ile yollarını ayırdığını duyurdu.
Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun sezon sonunda bitecek sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiği belirtildi.
Geçtiğimiz sezon imza atmıştı
Geçen sezon başında Fatih Karagümrük'e transfer olan Shukurov, tüm kulvarlarda forma giydiği 46 maçta 1 gol kaydetti.
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