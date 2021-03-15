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    Fatih Karagümrük'te Şota sesleri

    Fatih Karagümrük'te Şota sesleri

    Şenol Can ile yollarını ayırma kararı alan Fatih Karagümrük'te Başkan Süleyman Hurma, Kayserispor ve Trabzonspor'da beraber çalıştığı Şota Arveladze'yi takımın başına getirmeyi düşünüyor.
    • Haber Merkezi
    • 15.03.2021 - 13:49
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    Lige çok iyi başlayan ancak ilerleyen haftalarda düşüşe geçen Fatih Karagümrük, teknik direktör değişikliğine gitmeye hazırlanıyor.

    Şenol Can ile yollarını ayırma kararı alan İstanbul ekibinde Başkan Süleyman Hurma, ilk adayını belirledi.

    Fatih Karagümrük te Şota sesleri #1

    İLK ADAY ŞOTA

    Ajansspor'un haberine göre; Hurma'nın, Kayserispor ve Trabzonspor'da beraber çalıştığı Şota Arveladze'yi takımın başına getirmeyi planladığı öğrenildi.

    Karagümrük yönetimi, Şota'da bir sıkıntı yaşanması halinde, Hüseyin Cimşir, Selçuk Erdoğan ve Mert Nobre gibi alternatif isimlere yönelecek.

    Şota son olarak Özbekistan'ın Pakhtakor takımını çalıştırmıştı.

    Fatih Karagümrük te Şota sesleri #2

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