Fatih Karagümrük'te sürpriz ayrılık! Şota Arveladze istifa etti

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Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor, Fatih Karagümrük'ü konuk etti.

Geriye düştüğü maçı 5-1 kazanan bordo-mavililer puanını 49'a yükseltti.

Trabzonspor'un gollerini Enis Bardhi, Davide Biraschi (kendi kalesine), Trezeguet, Nicolas Pepe ve Umut Bozok kaydetti. Fatih Karagümrük'ün tek golünde ise ağları Markao havalandırdı.

Bu maçın ardından ise Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Şota Arveladze, açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli çalıştırıcı, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

"Görevi bırakıyorum"

Gürcü teknik adam, şunları dedi:

Çok kısa oldu. Burada oynamak her zaman zor. iyi başladık ama kötü bitirdik. Bu kadar zor deplasman olmasına rağmen güvenerek geldik. iyi bir hafta da geçirdik ama sahada her şey kötü oldu. Bu kadro böyle olmamalı. Bu kadrodan daha fazla beklenti var. Benim için de beklentiler az oldu. Oyuncular da cevap verebilirdi. Sevdiğim bir kulüp. Görevi bırakıyorum. Kalan 9 maçta çok zor dönem var. Değişik bir hava gelmeli. Üzgünüm. Beklemediğim bir gün oldu. Bunu yapmak zorundayım.