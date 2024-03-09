Fatih Karagümrük'te sürpriz ayrılık! Şota Arveladze istifa etti

Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor, Fatih Karagümrük'ü konuk etti.
Geriye düştüğü maçı 5-1 kazanan bordo-mavililer puanını 49'a yükseltti.
Trabzonspor'un gollerini Enis Bardhi, Davide Biraschi (kendi kalesine), Trezeguet, Nicolas Pepe ve Umut Bozok kaydetti. Fatih Karagümrük'ün tek golünde ise ağları Markao havalandırdı.
Bu maçın ardından ise Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Şota Arveladze, açıklamalarda bulundu.
Tecrübeli çalıştırıcı, görevinden istifa ettiğini duyurdu.
"Görevi bırakıyorum"
Gürcü teknik adam, şunları dedi:
Çok kısa oldu. Burada oynamak her zaman zor. iyi başladık ama kötü bitirdik. Bu kadar zor deplasman olmasına rağmen güvenerek geldik. iyi bir hafta da geçirdik ama sahada her şey kötü oldu. Bu kadro böyle olmamalı. Bu kadrodan daha fazla beklenti var. Benim için de beklentiler az oldu. Oyuncular da cevap verebilirdi. Sevdiğim bir kulüp. Görevi bırakıyorum. Kalan 9 maçta çok zor dönem var. Değişik bir hava gelmeli. Üzgünüm. Beklemediğim bir gün oldu. Bunu yapmak zorundayım.
"Çok ağır yenilgi aldık"
Basın toplantısında da konuşan Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Şota Arveladze, çok ağır bir yenilgi aldıklarını belirterek, şu sözleri sarf etti:
Maçın ilk bölümünde bir şeyler yapabilirdik. Çok geri kaçtık. Takımı ön tarafta tutmak için çalışıyoruz. Bunu yapmaya çalışıyoruz haftalardır. Bugün inanılmaz geri gittik. Ceza sahasından çıkamadık. Şanssızlıklar olabilir, bugün kalemize iki gol attık. Onun için çok ağır bir mağlubiyet, çok üzgünüm.
Ligde çıktığı 14 maçta 3 galibiyet aldı
51 yaşındaki teknik direktör, Alparslan Erdem'in yerine göreve gelmişti.
Şota yönetiminde Süper Lig'de 14 maça çıkan İstanbul ekibi 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı.
Kümede kalma mücadelesi veren Fatih Karagümrük 29 maçta topladığı 29 puanla 16. sırada yer alıyor.
Türkiye Kupası'nda çıktığı 3 maçı da kazanan Arveladze yönetimindeki Fatih Karagümrük, çeyrek finalde Galatasaray'ı elemişti.
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