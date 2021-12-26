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    Fatih Karagümrük'te üç oyuncu kadroya alınmadı

    Süper Lig'in 19. haftasında bugün deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak olan Fatih Karagümrük'te Ahmed Musa, Emre Mor ve Yann Karamoh, gözlemlenen semptomlar sebebiyle maç kadrosuna alınmadı.
    • Haber Merkezi
    • 26.12.2021 - 14:44
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    Fatih Karagümrük'te üç oyuncu kadroya alınmadı

    Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak olan VavaCars Fatih Karagümrük'te Ahmed Musa, Emre Mor ve Yann Karamoh gözlemlenen semptomlar sebebiyle maç kadrosuna alınmadı.

    Alanyaspor - Fatih Karagümrük maçı bugün saat 16:00'da başlayacak.

    KARAGÜMRÜK’ÜN AÇIKLAMASI

    Fatih Karagümrük'ten yapılan açıklama şu şekilde:

    Oyuncularımız Ahmed Musa, Yann Karamoh ve Emre Mor'da gözlemlenen semptomlar sebebiyle, oyuncularımız tedbir amaçlı olarak Alanyaspor müsabakasının kadrosuna alınmamıştır.

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