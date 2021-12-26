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- Fatih Karagümrük'te üç oyuncu kadroya alınmadı
Fatih Karagümrük'te üç oyuncu kadroya alınmadı
Süper Lig'in 19. haftasında bugün deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak olan Fatih Karagümrük'te Ahmed Musa, Emre Mor ve Yann Karamoh, gözlemlenen semptomlar sebebiyle maç kadrosuna alınmadı.
- Haber Merkezi
- 26.12.2021 - 14:44
Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak olan VavaCars Fatih Karagümrük'te Ahmed Musa, Emre Mor ve Yann Karamoh gözlemlenen semptomlar sebebiyle maç kadrosuna alınmadı.
Alanyaspor - Fatih Karagümrük maçı bugün saat 16:00'da başlayacak.
KARAGÜMRÜK’ÜN AÇIKLAMASI
Fatih Karagümrük'ten yapılan açıklama şu şekilde:
Oyuncularımız Ahmed Musa, Yann Karamoh ve Emre Mor'da gözlemlenen semptomlar sebebiyle, oyuncularımız tedbir amaçlı olarak Alanyaspor müsabakasının kadrosuna alınmamıştır.