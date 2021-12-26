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Fatih Karagümrük'te üç oyuncu kadroya alınmadı

Fatih Karagümrük'te üç oyuncu kadroya alınmadı

Süper Lig'in 19. haftasında bugün deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak olan Fatih Karagümrük'te Ahmed Musa, Emre Mor ve Yann Karamoh, gözlemlenen semptomlar sebebiyle maç kadrosuna alınmadı.