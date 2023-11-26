Fatih Karagümrük'ten hakeme tepki! Ahlaksızlar Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel ve Başkan Süleyman Hurma, Fenerbahçe'ye 2-1'lik skorla kaybedilen maçın ardından hakemlere tepki gösterdi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ü konuk etti.

Sarı-lacivertliler, 48. ve 58. dakikalarda Dusan Tadic'in attığı gollerle karşılşamayı 2-1 kazandı.

Karagümrük'ün tek golünü ise 39. dakikada Can Keleş kaydetti.

Fenerbahçe bu galibiyetle puanını 34'e çıkarıp averajla liderliğini sürdürdü. Ligde 4 maç sonra kaybeden Fatih Karagümrük ise 14 puanda kaldı.

Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, deplasmanda 2-1 kaybettikleri Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"Herkese VAR varken, bize VAR olmadı"

Var hakemlerine sert tepki gösteren Canel, şunları dedi:

Bize göre bariz penaltıydı. Herkese VAR varken, bize VAR olmadı. Kendi arzularını adalet olarak görenleri ve onlara hizmet etmeyi görev bilen ahlaksızlara Allah'tan başka kimsenin yapabileceği bir şey yoktur. Güzel bir maç oldu, bizi izleyenlere güzel bir maç izlettik.

"Verdiğimiz hizmetler boşa gidiyor"

VAR hakemi Hüseyin Göçek'in orta hakem Arda Kardeşler'i de yaktığını söyleyen Canel, şu ifadeleri kullandı:

Biz başından beri iyi şekilde çalışıyoruz. Emek veriyoruz. Teknik ekip, masörler, idari kadro, yönetim... Ama 1 kişinin yüzünden biz buradan puan almadan dönüyoruz. 30-40 kişi hizmet ediyor ama VAR'daki 1 arkadaş (Hüseyin Göçek) yüzünden kaybediyoruz. Orta hakemi de yaktı. Verdiğimiz hizmetler boşa gidiyor.

"Emeğimizin heba olduğunu düşünüyorum"

Basın toplantısında da konuşan Atılay Canel, şu sözleri sarf etti:

Bugün burada Karagümrük takımımın nasıl bir takım olduğunu gösterdik. Kendi arzularını adalet sananlara hizmet ettiği yere Allahtan başka kimsenin yapabileceği bir şey yoktur. Güzel maç oldu. Herkes sevinsin diyoruz. Bariz penaltımız da VAR’daki arkadaş tarafından verilmedi. Bu akşam yorumcu arkadaşlar da burada sahada 11 arkadaşın, kenarda bekleyen 11 arkadaşlar, sağlık ekibimiz, idari kadromuzun emeğinin heba olduğunu düşünüyorum.

"Açıklamayı bu hakemi oraya çıkaranlar yapmalı!"

Öte yandan Fatih Karagümrük Kulübü Başkanı Süleyman Hurma, Fenerbahçe'ye 2-1 yenildikleri maç sonrası yazılı bir açıklama yaptı.

Hurma, "Açıklamayı bu hakemi oraya çıkaranlar yapmalı!" ifadelerini kullandı.

Süleyman Hurma, şu açıklamayı yaptı: