Fatih Karagümrük'ten Japonya'ya transfer! Resmen açıklandı Karagümrük, Kosovalı stoperi Ibrahim Dresevic'in transferi konusunda Japonya 1. Ligi takımlarından FC Machida Zelvia ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

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Fatih Karagümrük, Kosovalı savunmacı Ibrahim Dresevic ile yollarını ayırdı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki oyuncunun transferi için Japonya 1. Ligi takımlarından FC Machida Zelvia ile anlaşma sağlandığı belirtildi.

Teşekkür edildi

Oyuncuya, kulübe verdiği emeklerden dolayı teşekkür edilirken, futbol hayatında başarı dileğinde bulunuldu.

26 yaşındaki futbolcu, bu sezon 17 maçta 1 gol 2 asistlik performans sergilemişti.