Haberler



Futbol



Fatih Karagümrük'ten PFDK'ya tepki

Fatih Karagümrük'ten PFDK'ya tepki Fatih Karagümrük, "Çim saha bakımı yapacak stadyumu ve tesisi olmayan kulübümüz, ziraat mühendisi bulundurmadığı için PFDK kararı ile tekrar ceza almıştır" açıklamasını yaparak PFDK'ya tepkide bulundu.