Fatih Karagümrük'ten PFDK'ya tepki

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, ziraat mühendisi bulundurmadığı gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından verilen cezaya tepki gösterdi.
Kulübün sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
Çim saha bakımı yapacak stadyumu ve tesisi olmayan kulübümüz, ziraat mühendisi bulundurmadığı için TFF temsilci raporu ile Disiplin Kurulu’na sevk edilip, PFDK kararı ile tekrar ceza almıştır. Kamuoyunun bilgisine yorumsuz sunuyoruz!
Karagümrük'e ceza verilmişti
PFDK, dün açıkladığı kararında, kulübünün çim saha sorumlusunun stadyum denetimi ile müsabaka organizasyon toplantısına katılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 112 bin lira para cezasına çarptırıldığını duyurmuştu.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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