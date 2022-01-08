Fatih Karagümrük'ten Zorbay Küçük'e sert tepki

Süper Lig'de Gaziantep FK'ya 3-1 yenilen Fatih Karagümrük cephesi maçın orta hakemi Zorbak Küçük'ü eleştiri yağmuruna tuttu. Sosyal medya paylaşımında "hırsız" benzetmesi yapıldı.

Gaziantep FK'ya 3-1 yenilen Fatih Karagümrük'te maç sonrasında hakem Zorbay Küçük'e tepkiler geldi.

İstanbul ekibinin teknik direktörü Volkan Demirel, 3-1'lik Gaziantep FK yenilgisi sonrası beIN Sports mikrofonlarına açıklamalarda bulundu.





"EĞER PENALTI DEĞİLSE HOCALIĞI BIRAKACAĞIM"

Volkan Demirel, karşılaşmanın hakemi Zorbay Küçük'ün kararlarını eleştirirken, "İyi başlamadık. Bireysel hatalardan gol yedik. İkinci yarı yaptığımız değişikliklerle golü bulduk. Golden sonra tartışmalı pozisyonlar vardı. Eğer pozisyon penaltıysa hakemliği bıraksın. Penaltı değilse ben hocalığı bırakacağım. Zorbay hocama böyle bir teklifte bulunuyorum." şeklinde konuştu.

(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)

KARAGÜMRÜK'TEN ZORBAY KÜÇÜK'E SERT SÖZLER

Fatih Karagümrük'ten yapılan paylaşımda ise, "Allah karışana kadar hırsızlar mutludur." ifadelerine yer verildi.



