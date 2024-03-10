Fatih Karagümrük'ün yeni teknik direktörü Tolunay Kafkas oldu

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Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor ile Fatih Karagümrük karşılaştı.

Akyazı Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi takım bordo-mavililer, 1-0 geriye düşmesine rağmen 5-1'lik skorla kazandı.

Kaybedilen maçın ardından ise Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Şota Arveladze görevinden ayrıldığını duyurdu.

"Görevi bırakıyorum"

Müsabaka sonrasında konuşan Gürcü teknik adam, şu sözleri sarf etti:

Çok kısa oldu. Burada oynamak her zaman zor. iyi başladık ama kötü bitirdik. Bu kadar zor deplasman olmasına rağmen güvenerek geldik. iyi bir hafta da geçirdik ama sahada her şey kötü oldu. Bu kadro böyle olmamalı. Bu kadrodan daha fazla beklenti var. Benim için de beklentiler az oldu. Oyuncular da cevap verebilirdi. Sevdiğim bir kulüp. Görevi bırakıyorum. Kalan 9 maçta çok zor dönem var. Değişik bir hava gelmeli. Üzgünüm. Beklemediğim bir gün oldu. Bunu yapmak zorundayım.