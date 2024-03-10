Fatih Karagümrük'ün yeni teknik direktörü Tolunay Kafkas oldu

Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor ile Fatih Karagümrük karşılaştı.
Akyazı Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi takım bordo-mavililer, 1-0 geriye düşmesine rağmen 5-1'lik skorla kazandı.
Kaybedilen maçın ardından ise Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Şota Arveladze görevinden ayrıldığını duyurdu.
"Görevi bırakıyorum"
Müsabaka sonrasında konuşan Gürcü teknik adam, şu sözleri sarf etti:
Çok kısa oldu. Burada oynamak her zaman zor. iyi başladık ama kötü bitirdik. Bu kadar zor deplasman olmasına rağmen güvenerek geldik. iyi bir hafta da geçirdik ama sahada her şey kötü oldu. Bu kadro böyle olmamalı. Bu kadrodan daha fazla beklenti var. Benim için de beklentiler az oldu. Oyuncular da cevap verebilirdi. Sevdiğim bir kulüp. Görevi bırakıyorum. Kalan 9 maçta çok zor dönem var. Değişik bir hava gelmeli. Üzgünüm. Beklemediğim bir gün oldu. Bunu yapmak zorundayım.
"Kulübümüz Tolunay Kafkas ile anlaşmıştır"
Yaşanan bu flaş ayrılığın ardından kırmızı siyahlılar, yeni teknik direktörünü kısa süre içerisinde buldu.
Süper Lig'de 29 hafta sonunda topladığı 29 puanla küme düşme tehlikesi yaşayan İstanbul temsilcisi, teknik direktör Tolunay Kafkas'la anlaşmaya vardıklarını duyurdu.
Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'la finale yükselmek için mücadele edecek Fatih Karagümrük, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Kamuoyuna duyuru
Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Tolunay Kafkas ile anlaşmıştır. Kendisine görevinde başarılar dileriz.
Son olarak Ankaragücü'nü çalıştırdı
Teknik direktörlük kariyeri boyunca Kayserispor, Gaziantepspor, Türkiye U21 Milli Takımı, Trabzonspor, Karabükspor ve Akhisar Belediyespor'u çalıştıran Tolunay Kafkas, son olarak Ankaragücü'nde görev almıştı.
55 yaşındaki teknik adam alınan istikrarsız sonuçların ardından 2 Ekim 2023 tarihinde sarı-lacivertli kulüpten ayrılmıştı.
Tolunay Kafkas, 7 ay görev aldığı Ankaragücü ile 20 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik, 9 yenilgi almıştı.
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