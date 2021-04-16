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    Fatih Mert: Beşiktaş'tan 3 puan alabilirdik

    Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, Beşiktaş maçı sonrası değerlendirmelerde bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 16.04.2021 - 21:29
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    Fatih Mert: Beşiktaş'tan 3 puan alabilirdik

    Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldıkları mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

    "3 PUAN ALABİLİRDİK"

    Maçı kazanabilecek pozisyonlar bulduklarını söyleyen başkan, "Beşiktaş gibi şampiyonluğun en büyük adaylarından birinden 1 puan almak da mutluluk verici ama 3 puan da alabilirdik. Son 5 dakika oyuncularımız biraz daha ileri gidebilseydi galip de gelebilirdik. Kulusic'in kendi kalemize attığı 2 golle 2-0 mağlup durumdan 2-2'yi yakalamak da sevindirici." dedi.

    Fatih Mert: Beşiktaş tan 3 puan alabilirdik #1

    "DAHA İŞİMİZ BİTMEDİ"

    Ligde kalmak için önemli bir yol kat ettiklerini belirten yönetici, "Bugün 3 oyuncumuz eksikti. Daha işimiz bitmedi, 1-2 galibiyet sonra Ankaragücü inşallah ligde kalacak ve biraz daha yukarı doğru çıkacaktır." ifadelerini kullandı.

    Fatih Mert: Beşiktaş tan 3 puan alabilirdik #2

    "BİZCE DE PENALTI"

    Kazandıkları iki penaltının da doğru olduğunu kaydeden Fatih Mert, "Ekranlar var içeride, biz de pozisyonlara bakıyoruz. Zaten penaltı. Bizim pozisyonlarımızda öyle bir şey olsaydı hakem VAR'a giderdi, bizce de penaltıydı pozisyonlar." diyerek sözlerini noktaladı.

    Fatih Mert: Beşiktaş tan 3 puan alabilirdik #3

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