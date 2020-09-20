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    Fatih Öztürk: İyi mücadele ediyoruz

    Galatasaray'ın kalecisi Fatih Öztürk, Başakşehir maçı sonrasında konuştu.
    • Haber Merkezi
    • 20.09.2020 - 21:28
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    Fatih Öztürk: İyi mücadele ediyoruz

    Galatasaray'ın Başakşehir'i 2-0 yendiği maçta başarılı kurtarışlarıyla dikkat çeken Fatih Öztürk maçı değerlendirdi.

    "İYİ MÜCADELE EDİYORUZ"

    Herkesin sahada savaştığını dile getiren Fatih, "Gole kapattıysam kalemi doğru işler yapmışımdır, iyi bir performans sergilediğimi düşünüyorum. Umarım kalemizi gole kapatmaya devam ederiz. İyi mücadele ediyoruz, savaşıyoruz ve elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

    Fatih Öztürk: İyi mücadele ediyoruz #1

    "MARCAO- VE LUYINDAMA İLE İYİ ANLAŞIYORUZ"

    Takım içerisindeki uyum hakkında da konuşan Fatih, "Luyindama, Marcao ile yeni yeni alışıyoruz ama dil sorunumuz yok, saha içerisinde de iyiyiz. Şu anda sorunsuz devam ediyoruz, sorun olmayacak" şeklinde konuştu.

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