Fatih Öztürk'ün hataları taraftarı kızdırdı

Galatasaraylı taraftarlar, özellikle Babacar'ın attığı frikik golünde kalenin sağ tarafını bomboş bırakan Fatih Öztürk'e tepki gösterdi.

Geçtiğimiz sezon oynanan Rizespor maçında ayağı kırılan Fernando Muslera'nın yerine bir kaleci arayan Galatasaray, Kasımpaşalı Fatih Öztürk'ü transfer etmişti.

Uruguaylı kaleci sahalara dönene kadar kaleyi 33 yaşındaki file bekçisine emanet eden sarı-kırmızılılar, şu ana kadar Fatih'ten istediği verimi alamadı.

SAĞ TARAFI BOŞ BIRAKTI, GOLÜ YEDİ

Dün oynanan Alanyaspor maçında iyi bir performans sergileyemeyen tecrübeli kalecinin, özellikle Babacar'ın attığı frikik golünde kalecinin sağ tarafını bomboş bırakması sarı-kırmızılı taraftarları kızdırdı.

VAKİT GEÇİRDİ

Ayrıca Fatih'in, maçın son anlarında üst üst gelen Alanyaspor atakları sonrası topu oyuna çabuk sokmak yerine yere yatıp zaman geçirmesi, büyük tepkilere yol açtı.

Futbolseverler, büyük takım kalecisinin maç berabere giderken bu tarz hareketler yapmaması gerektiğini belirten yorumlarda bulundu.