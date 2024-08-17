Fatih Serkan Albayrak: Galatasaray'ı tebrik ediyorum

İHA

Galatasaray, Süper Lig’in 2. haftasında deplasmanda Konyaspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti.

Konyaspor Teknik Sorumlusu Fatih Serkan Albayrak, bu mağlubiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

"GALATASARAY TAKIMINI TEBRİK EDİYORUM"

Fatih Serkan Albayrak, şu şekilde konuştu:

Galatasaray maçına aslında çok iyi hazırlandık. Kasımpaşa maçında alınan bir üç puan vardı. Rakibimizi de iyi tanıyorduk. Galatasaray daha çok geriden oyun kurmayı seven bir takım. Oyunu domine edip topa hakim olmayı seviyor. Biz de buna yönelik değişik bir dizilişle sahaya çıktık. Geçen haftadan farklı bir dizilişle ve farklı oyuncularla sahaya çıktık ve nitekim de ilk yarı bunda başarılı olduğumuzu düşünüyoruz. Daha rakibimizin kaptırdığı veya rakipten kapacağımız toplarla birlikte pozisyona gireceğimizi biliyorduk. Nitekim de bazı pozisyonları bu şekilde yakaladık. Biraz daha oradaki son buluşturma noktasında biraz daha becerikli olabilirsek tabii ki daha iyi sonuçlar alabilirdik. Ama bu bizim için umut vaat eden bir durum. Takımımız daha çok mücadeleyi ve temaslı oynamayı seviyor. Mücadele gücümüz çok yüksek. Birbirine sahip çıkan bir ekibiz. Oyuncularımızı tebrik ediyorum. Oyuncularımızdan önce bizi yalnız bırakmayan taraftarımızı tebrik ediyorum. Daha sonra da Galatasaray takımını tebrik ediyorum.