Fatih Tekke: Bana çok haksızlık yapıldı

İHA

İstanbul Fatih’teki Trabzon Evi’nde gerçekleşen "Efsanelerle Bir Arada" etkinliğine Teknik Direktör Fatih Tekke, Teknik Direktör Tolunay Kafkas, Trabzon Dernekleri Federasyonu Başkanı İsmail Şatıroğlu gibi isimler katıldı.

Etkinlikte konuşan Teknik Direktör Fatih Tekke, hem futbol oynarken hem de antrenörlük yaparken çok haksızlığa uğradığını söyledi.

"BİZE GÜVENSİNLER İNANSINLAR"

Fatih Tekke şunları söyledi:

Gerek Tolunay hocam gerekse biz ve Trabzonlu teknik adamlar bu işi yapar, yeter ki bize güvensinler, inansınlar. Başarı koşullarla da alakalı. Şöyle bir algı var, siyasetçilerle, STK’lar, medyayla aran iyi olacak. Ben bunu kabul etmiyorum. Ben Fatih Tekke olarak bir yere gelmek istiyorum. İstanbulspor’da çalıştım, buradan Ecmel başkana bana bu fırsatı verdiği için teşekkür ediyorum. Beni tercih eden kulüp yöneticilere ‘neden ben’ diye soruyorum, genelde genel geçer şeyler söylüyorlar. Kimse benim oyun sistemim, oyuna bakış açımla, futbola nasıl baktığımla ilgilenmiyor. Ben bunu arıyorum.

"TRABZON'U TRABZONSPOR'DAN ÖNDE TUTARIM"

Trabzon aşığı olduğunun üzerinde duran teknik direktör Fatih Tekke, sözlerini şöyle tamamladı: