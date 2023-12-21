Fatih Tekke, Beşiktaş galibiyetini değerlendirdi: Sadece 3 puan aldık Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, 3-1'lik Beşiktaş galibiyeti sonrasında açıklamalarda bulundu.

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Alanyaspor, Süper Lig'in 17. haftasında konuk olduğu Beşiktaş'ı bitime 3 dakika kala bulduğu gollerle 3-1 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, "Çok ciddi bir enerjiyle oynadık. İlk yarı tam istediğimiz gibiydi. Oyunun büyük bölümünde gayet iyi oynamaya çalıştık. Yediğimiz gol, konuşulacak bir gol. Ben ilk defa gördüm böyle bir şey. Neticesinde 1-0 oldu ama bırakmadık. Ön alan baskımız iyiydi. Bazen delindiğimiz anlar oldu, pozisyon verdik ama çok fazla değil. İkinci yarı beklediğimin dışında başladı. Beşiktaş'ın baskısı vardı. Geçişten iki gol bulduk. Ne olursa olsun 3 puan almak önemliydi. Giren oyuncular çok ciddi enerji koydular" dedi.

"Sadece 3 puan aldık"

Fatih Tekke, "Öne doğru yaptığımız savunmada başarılı olduk. Birkaç ikinci topta başarısızdık. Genel hatlarıyla enerjiden memnunum. İkinci yarının 3'te 2'sinden memnun değilim. Moral açısından önemli 3 puandı. Pazartesi günü evimizde çok önemli bir maç oynayacağız. Umarım bundan daha fazla enerji koyarız. Normalleşmeye doğru gidiyoruz. Sadece 3 puan aldık, arada farklar çok yok ama abartmaya gerek yok" şeklinde konuştu.

"İnanınca her şey mümkün"

46 yaşındaki teknik adam ayrıca, "İyi hazırlandık. Oyuncuların performansı, isteği, beraber hareket etmesi önemli. Bugün biraz takımım sertleşti ama yeterli değil. Oyuncularımın potansiyeli yüksek. Galibiyetten sonra olumlu şeyler konuşulur ama olumsuz taraflar da var. Normalleşmeye girdik ama bu bir süreç işi. Oyuncunun hocasını, hocanın oyuncusunu tanıması... Birçok parametre var. Sadece içerideki Gaziantep maçı çok iyi oynadık, puan alamadık. Beklediğim sonuçlar devam ediyor. Bugün böyle bir sonuç beklemiyordum ama puan ve puanlar için oynama cesareti gösterecektik, gösterdik. Ben oyuncularıma devamlı, 'Kazanınca siz kazanacaksınız, kaybedince ben kaybedeceğim' diyorum. İnanınca her şey mümkün. Ben oyuncularıma inanıyorum. Onlar iyi futbolcu. 3 puanı kazandık. Uzatmaya gerek yok. Gerçi çok uzattım. Şimdi önümüzde pazartesi günü çok önemli bir maç var. Kazanınca bu maç değerli olacak. Hemen çalışmalara başlayacağız" ifadelerini kullandı.