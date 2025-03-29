Fatih Tekke: Bütün eleştirileri bana yapsınlar

Süper Lig’in 29'uncu haftasında Trabzonspor sahasında konuk ettiği Göztepe ile 1-1 berabere kaldı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Göztepe maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

"OYUNCULARIMI ALKIŞLIYORUM"

Fatih Tekke, şunları dedi:

Alınan 1 puan gayet iyi ama Trabzonspor için değil! 15 gün, 10 antrenman... Bu çocukların isteği, yapmak istediklerimiz... Altımız ilk gol, yapmak istediklerimizin karşılığı. Yediğimiz gol bireysel hatalar. Takımın fiziksel durumu, istediğimiz baskı oyunu için tartışılır. Özellikle moral motivasyon ambiyanstan kaynaklı da düştü, dağıldığımız anlar var. İkinci yarı bildiğimiz ama şu an söylemek istemediğim sebeplerden dolayı düştü. Her şeye rağmen, biraz daha cesur olmamız lazım. Oyuncularımı alkışlıyorum.