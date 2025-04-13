Fatih Tekke: Daha iyi olabilir miyiz, olabiliriz ama zaman meselesi

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Süper Lig’in 31’inci haftasında Trabzonspor sahasında konuk ettiği Rizespor’u 2-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, açıklamalarda bulundu:

"OZAN VE TIM'E AYRICA TEBRİKLER"

Tekke, sözlerine şöyle başladı:

Çok mutluyuz. Kritik anda iyi oynayarak kazandık. İlk yarıda da bitirebilirdik. Takımımızın özellikle 3'lü 4'lü formasyonla oynadı, iyi hazırlandık. İlk yarı oyunu bitirmemiz lazımdı. Tüm oyuncularımı tebrik ediyorum ama Ozan ve Tim'i ayrıca tebrik ediyorum. Gayet iyi oynadılar. Oyuncu performansları artınca, takımımızın coşkusu da artıyor. Duygusal olarak kolay maç değildi ama kazandık. Şimdi Adana Demirspor maçına hazırlanacağız.

"ZAMAN MESELESİ"

Fatih Tekke, ayrıca şu ifadeleri kullandı:

Pozisyonlarımızın geneli spontane değil tekrar. Oyuncularım tüm söylenenleri yapmaya çalışıyorlar. Oyuncularımın mevcut durumdan hoşlanmadıkları aşikar. Hepsi antrenmanlarda ne söylüyorsak yapmaya çalışıyorlar. Bunun keyfini çıkarıp Adana Demirspor, kupa maçı ve Alanyaspor maçlarına bakacağız, üçünü de çok iyi geçmemiz lazım. Pozitif bir durum var. Kolay bir şey değil. Zoru başarıyor oyuncularım. Oyunun tamamına yakınında ön alan baskısı var, bazen hata oluyor ama yerleşmeler iyi. Biraz daha oyunu basiti basit oynama meselesi. Bunu yaparsak daha iyi olacağız. Taraftarımıza, başkanımıza... Başkanımızla 1 aydır tanışıyoruz. İstediğimizden fazlasını veriyor, yönetim kurulumuz da öyle. Her şey pozitif ama senenin sonuna kadar... Bugün sevindik, bazen kızacağımız üzüleceğimiz maçlar olacak. Niyetimiz hep sevinmek ama bazen mümkün olmuyor. Tony'nin böyle dönüşü çok çok iyi. Bize inanılmaz güç veriyor. Draguş'un arka adalesinde çekme oldu. Birkaç hafta bizimle olmayacak. Genel hatlarıyla pozitif. Daha iyi olabilir miyiz, olabiliriz ama zaman meselesi...

"BU GALİBİYETİ HERKESE HEDİYE EDİYORUM"

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Fatih Tekke, açıklamalarda bulundu.

Tekke, galibiyetin hem normalleşme süreci hem de tehlikeli bölgeden uzaklaşmak adına çok önemli olduğunu vurguladı.

Fatih Tekke, şu ifadeleri kullandı:

Bu galibiyeti herkese hediye ediyorum. Derbi niteliğindeki bu maç kritik bir karşılaşmaydı. Bizim açımızdan normalleşme süreci için değerli bir üç puan aldık. Aynı zamanda tehlikeli bölgeden uzaklaşmak adına da çok kıymetliydi. Rakibin oyun formasyonuna karşı hazırlıklıydık. Fenerbahçe maçında da benzer bir hazırlıkla sahadaydık. Son haftalarda bu konuda iyi işler çıkarıyoruz.

"PLANLARIMIZI BİRAZ ETKİLEDİ"

İlk yarıda oyunu bitirebilecek pozisyonları bulduklarını söyleyen Tekke, şunları dedi:

İkinci yarıya da ön alan baskısıyla başladık. Draguş’un sakatlanması planlarımızı biraz etkiledi. Onunla birlikte ön alan baskısını daha etkili kurabiliyorduk. Ancak Nwakaeme, Zubkov, Batogov ve Folcarelli gibi oyuncularımız çok iyi performans gösterdi. Psikolojik olarak zor bir maçtı ama hak ederek üç puanı aldık

"BİZİM İÇİN HER OYUNCU DEĞERLİDİR"

Genç oyuncu Sikan ile ilgili değerlendirmede de bulunan Tekke, şu şekilde konuştu: