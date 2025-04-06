Fatih Tekke: Yediğimiz goller akıl alır gibi değil

Süper Lig'de 30. hafta maçında Fenerbahçe, ilk yarısını geride kapattığı maçta Trabzonspor'u 4-1 mağlup etti.

İkinci yarıda oyuna giren Anderson Talisca yaptığı hat-trickle geri dönüşün mimarı oldu.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"ÇOK ÜZGÜNÜZ"

Tekke, şunları dedi:

Çok üzgünüz. Bu bizim için fırsat maçıydı. Fenerbahçe'nin en etkisiz maçlardan biriydi ilk yarıda bana göre. Baskılarımıza devam edebilmemiz gerektiğini söyledik. Yine 1'e 1'de ki olabilir penaltı pozisyonu var. Oyunun 3'te 2'lik kısmından memnunum. Penaltı dahil sonrasındaki yediğimiz goller akıl alır gibi değil.