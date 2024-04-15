Fatih Tekke, Galatasaray maçında kırmızı kart gördü

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Süper Lig'in 32. hafta mücadelesinde Alanyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi.
Alanya Oba Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısında ise tansiyon bir hayli yükseldi.
Ev sahibi ekip Alanyaspor'da teknik direktör Fatih Tekke, kırmızı kart gördü.
Hakeme itiraz etti, kırmızı gördü
Fatih Tekke, 18. dakikada yaşanan pozisyon sonrası yardımcı hakeme itirazda bulundu.
Yardımcısı ile konuşan hakem Cihan Aydın, Tekke'ye kırmızı kart gösterdi. Alanyaspor tribünleri, bu karara tepki gösterdi.
(Görtüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)
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