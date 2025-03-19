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Haber Merkezi

Trabzonspor'da Şenol Güneş'in vedasının ardından teknik direktörlük görevine getirilen Fatih Tekke, yeni kariyerine hızlı başladı.

İlk maçına Süper Lig'in 28. haftasında Başakşehir deplasmanında çıkan Tekke, başarılı bir sonuca imza atmıştı.

Başakşehir'i 3-0 yenen Fatih Tekke, Trabzonspor'un ligdeki 300 günlük deplasmanda kazanamama serisine son vermişti.

"ÖNCE KAOSTAN KENDİMİZİ BİR KURTARALIM"

Alınan başarılı sonucun ardından Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Başkan Genç'in, Fatih Tekke'nin odasında şampiyon kadroların asılı fotoğraflara bakarak, "Bunların yanına kaç tane yazacağız. 9-10-11" sözleri üzerine Tekke, "Gerçekçi olmamız lazım. Önce bu ceremeden çıkalım. Önce kaostan kendimizi bir kurtaralım." ifadelerini kullandı.

"BU YENİ BİR BAŞLANGIÇ ÖNEMLİ BİR PROJE"

Başkan Ahmet Metin Genç, Fatih Tekke ile uzun bir start verilmesinin çok önemli olduğunu belirterek, "Bu yeni bir başlangıç önemli bir proje. Taraftarın sabırsızlığını anlayıp buna göre hareket etmemiz lazım" diye konuştu.

FORMA HEDİYE EDİLDİ

Fatih Tekke ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti diye getirdi ve Ahmet Metin Genç'e üzerinde isminin yazılı olduğu forma hediye etti.