Fatih Tekke: Son dakikalarda 3 puanı kaçırmak üzücü Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Fenerbahçe maçının ardından "Oyuncularım 1 puanı hak etti. Son dakikalarda 3 puanı kaçırmak üzücü. Bu 1 puan çok değerli" dedi.

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 25. haftasında Alanyaspor'u ağırladı. Mücadele 2-2 beraberlikle sona erdi.

Maçta Alanyaspor'un golleri 12. ve 63. dakikalarda Augusto'dan geldi. Fenerbahçe'nin golleri 49. dakikada penaltıdan Tadic ve 59. dakikada Dzeko'dan geldi.

Mücadele sonrasında Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, açıklamalarda bulundu.

Tekke, "Maçın başında da ön alan baskımızın olacağını söylemiştik. Bu birkaç şekilde olacaktı. Oyunun ilk bölümünde iyi yaptığımız anlar oldu, delindiği zamanlar da oldu, zaman zaman yapamadık da. Oyuncularımı tebrik ederim. Böyle bir ambiyansta, tüm her şeyi düşündüğünüzde, yenilen goller, verilen penaltı, fauller, ilk yarı bizim oyuncumuza yapılan faul... Son dakikalarda da galibiyeti kaçırdık. Genel hatlarıyla iyiydik. Oyun olarak cesurduk. Bazı bölümlerde iyiydik. Daha fazlasını istedik. Bazen içeride oyuncular tedirgin oluyor, oyuncu isteğinize cevap vermiyor. Bu da doğal bu ambiyansta. Bizim için değerli bir 1 puan ama asıl maçlarımız bu haftadan sonra başlıyor, ta ki Galatasaray maçına kadar. Galatasaray maçına kadar olan periyot bizim için önemli. Kazanmamız gereken puanlar var. Oyuncularım 1 puanı hak etti. Son dakikalarda 3 puanı kaçırmak üzücü. Bu 1 puan çok değerli." dedi.