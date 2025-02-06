İHA

Trabzonspor'un eski oyuncuları Fatih Tekke ve Metin Aktaş, İbrahim Erdemoğlu Spor Lisesi'nde öğrenciler ile bir araya gelerek soruları yanıtladı.

Teknik Direktör Fatih Tekke, başarıya ulaşmaları için çok çalışmaları gerektiğini belirtti.

"BİLGİYE HER ZAMAN İHTİYACINIZ VAR"

Tekke, şunları dedi:

Hayalleriniz olsun ama 'ben şu olacağım' diye değil. 'Ben çok çalışacağım, çok öğreneceğim, çok dinleyeceğim' olmalı. Bilgiye her zaman ihtiyacınız var.

"TRABZONLU OLMAK ÜLKENİN HER YERİNDE EN ÖNDE OLMAKTIR"

Trabzonlu olmanın ayrıcalıkları bulunduğunu belirten Tekke, şu ifadeleri kullandı:

Trabzonlu olmak ülkenin her yerinde en önde olmaktır. Bunlar da sizlerle olacaktır. Hocalarınızı iyi dinleyin. Bu hayatta mutlu olmak istiyorsanız başkalarını da mutlu etmek ve huzurlu etmek zorundasınız.

"SİZLER GİBİ BİRİYDİM BEN"

UEFA Avrupa Kupası'nı Trabzonlu ve Trabzonsporlu bir çocuk olarak kaldırdığını belirten Fatih Tekke, şu şekilde konuştu:

Trabzonlu bir çocuk olarak o kupayı kaldırdım. Sizler gibi biriydim ben. Yolda Trabzonsporlu bir oyuncuyu gördüğümüzde veya o gördü ben göremedim diye canım sıkılıyordu. Trabzonsporlu bir oyuncu göreceğiz. Şimdi telefonlardan görüyorsunuz ama bunlardan kurtulun. Ne kadar bu telefonlardan kendinizi kurtarırsanız UEFA Kupası alma şansınız var.

"BU HAYALİM HER ZAMAN VAR"

Fatih Tekke, teknik direktör olarak bir gün Trabzonspor ile UEFA Şampiyonlar Ligi finali oynama hayali olduğunu belirterek, şunları dedi: