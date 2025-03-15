Fatih Tekke'den maç sonu açıklaması: Önce Allah'a çok şükür

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Süper Lig'de 28. hafta maçında Trabzonspor, deplasmanda Başakşehir'i 3-0 mağlup etti.

Bordo-mavililer bu skorla birlikte deplasman kabusunu yenerek 3 puanın sahibi oldu.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"ÖNCE ALLAH'A ÇOK ŞÜKÜR"

Tekke'nin açıklamaları şu şekilde:

"Önce galip geldiğimiz için çok mutluyuz. Taraftarın bir beklentisi, arzusu, isteği buydu. Trabzonspor'a yakışan buydu. Önce Allah'a çok şükür, sonra takıma, başta Uğurcan'a teşekkür etmek lazım. Penaltının kurtarılması, kırmızı kart olması oyunu bizim lehimize döndürdü."

"İSTEK, ARZU ÖN PLANA ÇIKTI"

"Başakşehir takımı çok iyi yerleşen bir takım. Baskılarımızı kırdılar. İlk yarının az bölümünde baskılar iyi oldu. Sadece konumlanma çalışmıştık. Düzenimiz bozuldu açıkçası. İkinci yarı bekleyelim dedik. Baskılarımız kırılıyordu. İki konumlanma çalıştık ama istediğimiz düzeyde değildi. Gayet doğal ama bazı oyuncular çok ön plana çıktı. Bunlardan bir tanesi Ozan, beklerimiz, stoperlerimiz ön plana çıktı, istek, arzu ön plana çıktı."

"ABARTMAYA GEREK YOK"

"Trabzonspor böyle oynamamalı. Totalde bu bir lütuf. Taraftarımızın, sevenlerin duası. Çok şükür bunu hak etti oyuncularım. Totalde oyundan çok az şey bekliyordum, tam istediğim gibi olmasa da duygu yukarıdaydı. Abartmaya gerek yok. Farklı bir şey yok. Duygu öndeydi. Bir şekilde konumlanmamız, top rakipteyken konumlanmayı 2-3 tekrar yapabildik. Top bizdeyken çok az yapmıştık. Top bizdeyken konumlanma iyiydi. Özgüven aşağılardaydı gayet doğal olarak. Çok bir şey mi değişti, mümkün değil zaten. 1-2-3 haftada olacak bir şey değil. İyi olan şey, oyuncuların gülebilmesini sağlamak ve duygularını yukarı çıkartabilmek."

"DAHLİMİZ YOK, BELKİ DUALAR"

"Bizim kötü olmaya, mücadele etmemeye hakkımız yok. Duygu bize kazandırdı ama her zaman böyle olmayabilir. Milli ara var. Birçok şey değişti, hayır öyle bir şey yok. Trabzonspor topa daha çok sahip olmalı, cesur olmalı. Benim için en temel parametre bu. Bir anda olmaz. Tebrik ediyorum. Abartmaya gerek yok. Durumumuz ortada. Bu arada da yeni bir oyun inşa etmek, küçük küçük, tekrarlarla ısrarımız devam edecek. Oyuncu tercihleri yanlış olabilir. Bugün girenlerin hepsi faydalı oldu, yarın olmayabilir. Fatih Tekke ve ekibinin bunda dahli yoktur. Belki dualar olabilir. Biz Trabzonspor'u mutlu etmek için buradayız."

"GALİBİYET HEPİMİZİ MUTLU ETTİ"

Mücadele sonrası Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Göreve geldiği günden bu yana nasıl bir çalışma yaptığından bahsederek sözlerine başlayan Tekke şöyle dedi:

"3 gün içerisinde çalıştığımız şeyleri hatırlatmada fayda var. Konumlanma çalışmıştık. Bugün oyun genelinde beklemedik. Etkinlik dışında konumlanmamız iyiydi. Top rakipteyken ön alan baskılarımız iki şekildeydi. Çağdaş hocanın yerleşmesi çok iyi. Kendisi beğendiğim bir hoca. Bugünkü maçın hikayesi ‘Allah lütfetti’ diyelim. Uğurcan’ın kırılma anındaki camiaya olan katkısı. Görünmeyen çok oyuncu var. Genel hatlarıyla Trabzonspor’un oyun şekli tabii ki bu değil. Skora baktığınız zaman herkes olumlu şeyler söyleyebilir. Ben öyle bakmıyorum. Bugün bir şeyler bekliyordum. Onlar oldu diyebilirim. Galibiyet hepimizi mutlu etti"

"OYUNCULARIMA HAYATTAN VE OYNADIĞINIZ OYUNDAN KEYİF ALDIN DEDİM"

Trabzonspor’da oynatmak istediğini oyun felsefesinden bahseden Tekke şöyle konuştu:

"3 gün içerisinde sadece top rakipten ön alan baskısı ve ön alan baskısını kıran bir takım olarak oynamaya çalıştık. Topla oynama konusunda ikinci yarıda kırmızı kartın oluşu diyebilirim. Deplasmanda galip gelemeyen takım ve hocanın ilk maçı. Hayatımın her anında kendim gibi oynamaya çalışan biriyim. Oyuncularıma şunları söyledim; hayattan keyif alın. Oynadığınız oyundan keyif alın. Antrenmana iyi ki var deyip gelin. Kavga edelim beraber. Bu toprakların en önemli özelliği budur. Kavga edenden kastım bir yumruk olabilmek için birlik olmanız gerekiyor"

"RİTİM BULMALIYIZ, BUNUN İÇİNDE ÇOK TEKRAR YAPMALIYIZ"

Kendi oyun sisteminde olmazsa olmazının önde baskı olduğunu vurgulayan Tekke şu değerlendirmede bulundu:

"Kendimize ait olan bazı oyun felsefeleri var. Benim olmazsa olmazlarımdan bir tanesi ön alan baskısı. 90 dakika bunu yapabilmek çok mümkün değil. Bunu rakibin durumlarına karşı bir sürü detayı var. Oyuncuların hepsinin net ismini bile söyleyemiyorum. Onlar da bizimkini bilmeyebilir. Oyun felsefesi olarak dışarıdan gördüğünüzde bir düzen olacağını söylüyorum. Oyuncuların isteği ve arzusuyla olacak. Bir netlik olacak. Özkan Sümer‘in söylediği gibi ‘Her şey belirgin olmalı’. Benim için en önemli şey belirginlik. Bu belirginliği topa sahip olarak yapabiliriz. Ritim bulmamız lazım. Ritim için bunun çok tekrarı gerekiyor"

Mücadelede atılan 3 golün kenar hücumlarından geldiğinin hatırlatılması üzerine konuşan Tekke, "Merkez hücum yapmayı da severim. Bunun ülke futbolunda çok denemeyen bir adamım. Bunun için ciddi tekrar, benzer oyuncularla çok tekrar edilmiş olması gerekiyor. Rakibi bir şekilde hareket ettirdiğimizde kenar hücumu yapmış oluyorsunuz. Genel hatlarıyla topa sahip olmak isteyen bir teknik adamım. Bu da genel hatlarıyla kenarlara hakim olmanız gerekiyor" sözlerini sarf etti.

"HEYECANLANMAYA BİLE FIRSATIM OLMADI"

Trabzonspor’a geldikten sonra heyecanlanmaya bile fırsatının olmadığını dile getiren Fatih Tekke şu cümleleri kurdu:

"4.5, 5.5- 10.5 detayları bilmiyorum. Gel dediler çok hızlı geldim. Heyecanlanmaya bile fırsatım olmadı. Bugün Çağdaş hoca için olumsuz tezahüratlar oldu. Gayet de iyi oynadı. Ülke böyle bir ülke. Futbol adına konuşmaya çalıştığınızda cezalandırılıyorsunuz. Bugün Fatih Tekke’nin bence etkisi yok. Çok az. Klopp, ‘Bana 4 yıl verin’ demişti. Ben şimdi buradan bana 4 ay verin desem ne dersiniz? Kim veriyor ki. Oyunla kimse ilgilenmiyor. Ülkedeki teknik adamların hepsi bir torbanın içerisinde. Nasıl seçiliyor çok net. Kolay bir iş değil. Zamana ihtiyaç var. Taraftarımız bana kızsın istiyorum. Aynı duyguları paylaşıyorum. Fatih Tekke bile isteye bu camiaya zarar vermek istemez. Bunu biliyorlar. Kendi evlatlarınıza güvenin. Çağdaş’a güvenin. İyilere yardımcı olun"

"BÖYLE BİR GALİBİYETE İHTİYACIMIZ VARDI"

Trabzonspor’un ligde tekrardan üst sıralarda mücadele etmesi için zamana ihtiyaçları olduğunu belirten Tekke, sözlerini şöyle tamamladı: