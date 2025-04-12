Fatih Tekke'den oyuncularına Rizespor uyarısı

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Süper Lig'in 31. haftasında Rizespor ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, maç öncesi yapılan taktik idmanda oyuncularına uyarılarda bulundu.

Tekke oyuncularına, Fenerbahçe maçını geride bırakmalarını söyledi.

"İKİ TAKIM İÇİN DE ZOR BİR MAÇ OLACAK"

Tekke, "İki takım için de oldukça zor bir maç olacak. Rizespor'un da küme düşme potasından kurtulmak gibi bir hedefi var, hedefsiz bir takım değiller." dedi.

"FENERBAHÇE MAÇININ OLUMLU TARAFLARINI ALMAYA ÇALIŞIN"

Sözlerine devam eden Tekke, "Fenerbahçe maçını farklı kaybettik ama o maçın olumlu taraflarını almaya çalışın. Tamamen yanlış oynamadık, sahada sergilediğimiz iyi şeyler vardı. Rizespor'a karşı da aynı iyi şeyleri devam ettirirsek galip geliriz." şeklinde konuştu.