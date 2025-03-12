İHA

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde taraftara açık olan antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Tekke, şu ifadeleri kullandı:

Trabzonspor'un gel dediği dönemde geldik ve normalleşme sürecini başlattık. Bu sürecin hızlı yaşanmasının en önemli sebeplerinden biri taraftarımız. Uzun zamandır beraber olma arzumuz vardı ve bu hasreti giderdik. Yuvamıza döndük.

"ÖNCELLİKLE NORMALLEŞMEMİZ LAZIM"

Trabzonspor'daki yeni dönemi hakkında konuşan Tekke, şu şekilde konuştu:

Öncelikle normalleşmemiz lazım. Dün oyuncularımızın moral ve motivasyonlarını yükseltmek adına eğlenceli bir antrenman yaptık. Bugün ise gerçek bir antrenman yapacağız. Yeni bir oyunun temellerini inşa etmek için çalışmalarımız olacak.

"İLK HAFTA HEYECANIMIZ VAR"

Her sürecin zorlukları olduğuna dikkat çeken Fatih Tekke, şunları dedi:

Şu an her şey iyi gidiyor ama zaman zaman problemler de olacaktır. İlk hafta heyecanımız var. Biz bir şeyleri inşa ederken aynı zamanda bazı eksikleri de tamir etmek zorundayız. Bunun bilincindeyiz.

"ANTRENMANDA ÇALIŞTIKLARIMIZI GÖRMEK İSTEYEN BİR TEKNİK ADAMIM"

Tekke, sezon sonuna kadar istedikleri seviyeye ulaşmak için çalışacaklarını belirterek, şu şekilde konuştu:

Sezon sonuna kadar istediklerimizin bir kısmını çözebilirsek, inşallah sonrasında çok daha iyi olacağız. Sahada her maçı kazanmak için mücadele edeceğiz. Ancak şu an bir yandan sistemi inşa ederken bir yandan da eksiklikleri gidermeye çalışıyoruz. Bu süreç eleştirilebilir ama ben antrenmanda çalıştıklarımızı sahada görmek isteyen bir teknik adamım.

"ÇOK CİDDİ BİR BAŞARI ELDE ETTİLER"

Trabzonspor U19 takımının Avrupa'daki başarısına da değinen Fatih Tekke, şunları dedi:

Çok ciddi bir başarı elde ettiler ve bu başarı devam edecek. Dün iki genç oyuncumuz A takıma geldi. Burada antrenman yaparak, süre vererek onların eksiklerini tamamlamaya çalışacağız. Trabzonspor için en iyi oyuncu kimse onunla ilgileniyorum.

"NWAKAEME PERŞEMBE GÜNÜ DÖNECEK"

Bordo-mavili takımda sakatlığı bulunan futbolculara dair de bilgilendirmede bulunan 47 yaşındaki teknik adam, şu ifadelerde bulundu:

Savic'in tedavi süreci devam ediyor. Nwakaeme perşembe günü dönecek. Pedro Malheiro bugün bizimle birlikte. Enis Destan'ın ateşi var. Cihan ile de henüz tanışmadık.

ONURALP ÇEVİKKAN SAKATLIK YAŞADI

Yoğun bir taraftar katılımının da olduğu antrenmanda hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da ise sakatlık yaşandı.

Antrenman sırasında talihsiz bir sakatlık yaşayan genç kaleci Onuralp Çevikkan, acı içinde yerde kaldı.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından oyuncu, sedye ile dışarı çıkarıldı.

Karadeniz ekibi, Başakşehir maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.