Fatih Terim: 1 Ocak sözüm yanlış anlaşıldı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "1 Ocak'ta bambaşka bir Galatasaray olacak" sözlerine açıklık getirdi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kayserispor yenilgisi sonrasında yaptığı "Galatasaraylılar bilmelidir ki 1 Ocak'ta bambaşka bir Galatasaray olacak" ifadelerinin transferi işaret etmediğini söyledi.

"SÖZLERİM YANLIŞ ANLAŞILDI"

Küçük dokunuşlar yapabileceklerini söyleyen deneyimli hoca, "Ocak söylemim, transfer mesajı değildi. Finansal Fair-Play sıkıntısını atlattık. Kendimize bir strateji yaptık. Ocak ve Temmuz'da küçük dokunuşlar yapabiliriz. Olayın çoğunu halettik. Bazı eksikleri halledebiliriz. Transferi değil, ilerledikçe daha iyi oynayacağımızı anlatmak istedim. Sanırım sözlerim yanlış anlaşıldı. Transfer gibi addedildiyse, kusura bakmasınlar. Ocak'ta ve Temmuz'da bir şeyler olabilir ama takımın tamamını değiştiremeyiz. Ayrılık olur, beklemediğimiz bir durum olursa, transfer olabilir. Yılbaşı gecesi, iki oyuncumuzun ayağı kırıldı. Böyle bir şey olursa, gereğini yaparız. Küçük dokunuşlarla eksiklerimizi gidermek istiyoruz." ifadelerini kulandı.

"Fatih Terim'i zaman zaman siz de eleştiriyor musunuz?" şeklindeki soruya yanıt veren deneyimli teknik adam "Mağlup olduğumuz zaman en çok ben kendimi hırpalarım. Ben, kendimi suçluyorum. Sosyal medya, çok çeşitli insan gruplarının isteyerek veya istemeyerek, bilerek veya bilmeyerek, planlı veya reaksiyonla hareket ettiği bir mecra." dedi.

"ÜZÜLDÜM, KIRILDIM"

Açıklamalarına devam eden Fatih Terim "Üzülüyorum. Niye üzülüyorum; futbolda vefa yok. Dün de yok ona da tamam. Biraz vicdanı olan, biraz Galatasaray'ı sevenin dikkatli davranması gerektiğini düşünüyorum. Üzüldüm, kırıldım! Ne oluyoruz? Belki ben alışkın değilim, ondan da olabilir. Ben Galatasaray'a geldiğimden beri, zamanı çok, son zamanlardaki gidişat bana başka şeyleri düşündürüyor. Kendimle ilgili de Galatasaray'la ilgili de başka şeylerle ilgili de. Şimdilik bu kadar." ifadelerini kullandı.





"HOCANIN BİR BİLDİĞİ VAR DEMELİ TARAFTAR"

Fatih Terim ayrıca "Bir oyuncu yoksa, bir nedeni vardır. Galatasaray seyircisi 'Hocanın bir bildiği var' demeli. Öyle de diyorlardı zaten." diyerek tepkilere gönderme yaptı.

