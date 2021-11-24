Fatih Terim 5 probleme çözüm arıyor

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bu sezon gelen başarısız sonuçlardan sorumlu tuttuğu 5 büyük probleme çözüm bulmak için kolları sıvadı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sezon başından bu yana genç takımına bazı özellikleri ve oyun yetilerini kazandırmak istese de çare bulamıyor.

İşte Fatih Terim'in çözüm aradığı problemler...

GERİDEN OYUN KURMA

Fatih Terim, takımlarının topla daha çok oynayan taraf olmasını isteyen bir teknik adam olmuştur.

Stoperlerini bile buna göre belirleyen ve Marcao ile Nelsson gibi ortalama üstü iki pasör stopere sahip olan Terim, beklerinden ve orta sahasından bu konuda istediği verimi alamıyor.

Ön alanda doğru alan kapatabilen takımlar, Galatasaray'ın istediği topa sahip olma oyununa büyük hasar yaratıyor.

DOĞRU VE İSTİKRARLI SANTRFOR

Galatasaray'ın elinde farklı özelliklerde Halil, Diagne ve Mostafa Mohamed gibi 3 iyi santrfor olsa da bu oyunculardan beklenen istikrarlı performanslar alınamıyor.

Fatih Terim, 3 oyuncusuna da önemli fırsatlar verse de bir türlü bu fırsatı kullanan santrfor çıkmadı.

MELO GİBİ BİR KESİCİ YOK

Fatih Terim'in hemen hemen her döneminde savunma önünde elit bir kesici olmuştur.

Bunun son örnekleri Felipe Melo ve Fernando oldu. Hem iyi kesici hem iyi pasör olan bu oyuncular, takımın da seviyesini birkaç kademe yukarı çekti.

Galatasaray'da istekli ve sahaya her şeyini veren bir Berkan olsa da henüz Melo ve Fernando seviyesinde olmadığı için stoperlere genellikle çok ve ağır işler düşüyor.

BEK PERFORMANSLARI YETERSİZ

Galatasaray bu sezon, direkt performans beklediği Patrick van Aanholt ile Sacha Boey'i transfer etti. Boey, beklentileri de aşan bir performans sergilese de sakatlıktan deyim yerindeyse başını kaldıramadı.

Van Aanholt ise Galatasaray'ın istediği performansı bir türlü ortaya koyamadı. Çoğu zaman saha içinde dahi Fatih Terim'in eleştirilerine hedef olan Hollandalı oyuncu, sol beke istenen kaliteyi getiremedi.

SAĞ KANATTA SORUNLAR BİTMİYOR

Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu ile sol kanatta Avrupa çapında bir yeteneğe sahip olsa da sağ kanatta aynı kaliteye sahip olamadı.

O bölgede Morutan ve Feghouli sıklıkla süre bulan isimler olsalar da istikrarlı ve tehditkar oyunlar sergileyemedi. Kerem Aktürkoğlu'nun sol kanatta ortaya koyduğu oyun kalitesini Galatasaray, diğer kanadında bir türlü bulamadı.