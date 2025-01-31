AA & Ensonhaber

Suudi Arabistan'ın Al Shabab ekibinin teknik direktörlüğünü yapan Fatih Terim, Anadolu Ajansı'nın (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Fatih Terim, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, "Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Günlük Hayat", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

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"BU KÖPRÜ YENİDEN İNŞA EDİLDİ"

Fotoğrafları dikkatle inceleyen deneyimli teknik adam, her sene olduğu gibi bu sene de birçok güzel fotoğraf olduğunun altını çizdi.

"Spor" kategorisinde Samir Jordamovic'in çektiği, Bosna Hersek'teki Mostar Köprüsü'nün yeniden inşasının 20. yılı dolayısıyla köprünün çevresinde düzenlenen etkinliklerde meşalelerle yapılan atlayışın bulunduğu "Gece atlayışı" fotoğrafını çok beğendiğini belirten Terim, şu ifadeleri kullandı:

Bu köprü yeniden inşa edildi. 90'lı yıllarda yıkılana kadar 4 ayrı yüzyıl boyunca ulusları birbirine bağlayan bir sembol olarak anıldı.

"SEÇİMİM MOSTAR KÖPRÜSÜ"

Terim, Mostar Köprüsü'nün yer aldığı fotoğrafı seçmesindeki etkenleri de şöyle aktardı: