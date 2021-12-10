Fatih Terim: Alnımızın akıyla hak ettik

Lazio maçının ardından açıklamalarda bulunan Fatih Terimi, "Son 16’ya kaldık. Bu, 5 maç demek. 5 maç sonra da müzemizde duran kupaya ulaşmak demek. Buraları seviyoruz. Bu bir gerçek" dedi.

UEFA Avrupa Ligi 6. maçında Galatasaray, Lazio ile berabere kalarak, E Grubu'nu 12 puanla namağlup lider olarak tamamladı.

"ALNIMIZIN AKIYLA HAK ETTİK"

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarının karşısına geçen teknik direktör Fatih Terim, "Hak ettiğimiz bir grup liderliği, bunu çok hak ettik. İlk maçtan, sonuna kadar iyi mücadele ettik. Çok iyi maçlar oynadık. Neye ihtiyacımız varsa onu aldık. Hiç mağlup olmadık. Grup aşamasında mağlup olmadığımız gibi deplasmanda hiç gol yemedik. Daha da önemlisi, Barcelona’lar, Dortmund’lar Bunların hepsini aştık. Direkt son 16’dayız. Hak ettik bunu. Alnımızın akıyla" dedi.

"LİDERLİĞİ ÖZLEMİŞİZ"

Gruptan lider çıktıkları için mutlu olduklarını ifade eden Terim, "Liderliği özlemişiz ki hepimiz buna çok sevindik. Şampiyonlar Ligi grubu demiştim. Haklıyım. Buradan böyle çıkmak bence çok hoş. Ben basın toplantılarımın birçoğunda şunu söyledim, buradan çıkarsak sözlerimiz daha değişik hale gelebilir demiştim. Marta kadar zamanımız var. Ocak ayını daha iyi şekilde geçirmek niyetindeyiz" ifadelerini kullandı.

"ORAYA 5 MAÇ VAR NEDEN OLMASIN"

Dev maçlar oynamaya alışık olduklarını söyleyen deneyimli teknik adam şöyle konuştu:

Bugün de toplandık, vakit geçmesin diye. 5 maç var oraya, neden olmasın. Her geçen gün devlerle oynamaya devam edeceğiz. Biz de bunlara alışkınız. İnşallah ‘oraya kadar’ gideriz. Böyle olmalıydı. Şükür Allah’a. Hakkımızdı. Bizim hakkımızdı bu. Hiç mağlup olmadan, deplasmanda hiç gol yemeden, 12 puanla lider olmak hiç kolay bir iş değil.

"HAYALLER OLMADAN BİR YERE VARILMAZ"

Dortmund’lar, Barcelona’lar, birçok takımla oynamayacağız. Son 16’ya adımızı yazdırdık. Bu grubu biz hak ettik. Anamızın ak sütü gibi helal olsun. Başkanımızla devre arasının planını yapmak için buluşmuştuk. Son rötuşları yaptık 1-2 saat. Başkanımız bizi tebrik etmek için aşağı indi, ben de kendisini tebrik ettim. Bakalım Allah bizi nereye götürecek. Hayaller olmadan bir yerlere varılmaz.





"BURALARI SEVİYORUZ BU BİR GERÇEK"

Son 16’ya kaldık. Bu, 5 maç demek. 5 maç sonra da müzemizde duran kupaya ulaşmak demek. Buraları seviyoruz. Bu bir gerçek. Buralarda başka oluyoruz. Buralara yakışıyoruz. Onun için ben de çok mutluyum. Sonunu getirmek önemli. Bunun için çalışacağız. Planlarımızda hiçbir şey değişmedi, 2. sıra ihtimalini de birbirimize hiç sormadık. Son derece memnunum.

"HERHANGİ BİR ŞEYİM YOK KİMSE MERAK ETMESİN"

Sağlık durumuyla ilgili geln soruyu yanıtlayan Terim, "İyiyim Allah’a şükür. Herhangi bir şeyim yok. Kimse merak etmesin. Bazen ince bağırsakta, midede ufak ufak şeyler olabiliyor. Bana mikrop bulaşmaz. Biz, haftada bir maç oynamıyoruz. 27. maçı oynadık. Geçmiş ligin neredeyse tamamına yaklaştık. 14 Haziran’da sezonu açtık. Bir plan, bir proje koyduk. Galatasaray’ın kurtuluş şekli budur dedik. Bu, kolay bir şey değil" diye konuştu.