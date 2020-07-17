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- Fatih Terim, altyapıdan 4 ismi yazdı
Fatih Terim, altyapıdan 4 ismi yazdı
- Haber Merkezi
- 17.07.2020 - 10:27
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile yabancı kuralında değişikliğe gidildiğini duyurmuştu.
Federasyon tarafından yapılan açıklamaya göre; 2 sezon sonra, kulüpler ilk 11'lerinde altyapıdan futbolcu oynatmak zorunda olacaklar.
TERİM LİSTESİNİ OLUŞTURDU
Getirilen yeni kurallara ilk itiraz eden kulüplerden olarak Galatasaray'da ise Fatih Terim, yapılan itiraza karşın B planını da yaptı.
Tecrübeli teknik adam, 2021 için listesine 4 altyapı futbolcusu yazdı ve sarı-kırmızılı yönetim de buna yönelik hamlelerde bulundu.
Boluspor'da yetişen 2001 doğumlu 10 numara Erkan Süer, sezon içinde altyapıya transfer edildi. Erkan, yeni sezonda A Takım'la idmanlara çıkacak.
Ayrıca sezonu Tarsus İY'de kiralık geçiren 19 yaşındaki forvet Ali Yavuz Kol'la, 4 yıllık yeni sözleşme imzalandı. Galatasaray U-19 Takımı'nın 1.86 boyundaki stoperi Işık Kaan Arslan ve 2001 doğumlu sol beki Süleyman Luş da, Emin Bayram gibi A Takım'a dahil edilecekler ve Fatih Terim'den formayı kapmaya çalışacaklar.
Erkan Süer: U19 Takımı ile 13 maça çıkarken, 10 gol kaydetti.
Işık Kaan Arslan: U19 Takımı ile 16 maça çıkarken, 1 gol kaydetti.
Ali Yavuz Kol: Tarsus forması ile 26 maçta 9 gol, 1 asist ile oynadı.
Süleyman Luş: Genç sol bek U19 takımı ile 26 maça çıktı.