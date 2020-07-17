Fatih Terim, altyapıdan 4 ismi yazdı

TFF'nin yabancı kuralında değişikliğe gitmesine itiraz eden Galatasaray'da Fatih Terim, B planını oluşturdu. Altyapıdan 4 ismi listesine yazdı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile yabancı kuralında değişikliğe gidildiğini duyurmuştu.

Federasyon tarafından yapılan açıklamaya göre; 2 sezon sonra, kulüpler ilk 11'lerinde altyapıdan futbolcu oynatmak zorunda olacaklar.

TERİM LİSTESİNİ OLUŞTURDU

Getirilen yeni kurallara ilk itiraz eden kulüplerden olarak Galatasaray'da ise Fatih Terim, yapılan itiraza karşın B planını da yaptı.

Tecrübeli teknik adam, 2021 için listesine 4 altyapı futbolcusu yazdı ve sarı-kırmızılı yönetim de buna yönelik hamlelerde bulundu.

Boluspor'da yetişen 2001 doğumlu 10 numara Erkan Süer, sezon içinde altyapıya transfer edildi. Erkan, yeni sezonda A Takım'la idmanlara çıkacak.

Ayrıca sezonu Tarsus İY'de kiralık geçiren 19 yaşındaki forvet Ali Yavuz Kol'la, 4 yıllık yeni sözleşme imzalandı. Galatasaray U-19 Takımı'nın 1.86 boyundaki stoperi Işık Kaan Arslan ve 2001 doğumlu sol beki Süleyman Luş da, Emin Bayram gibi A Takım'a dahil edilecekler ve Fatih Terim'den formayı kapmaya çalışacaklar.



Erkan Süer: U19 Takımı ile 13 maça çıkarken, 10 gol kaydetti.



Işık Kaan Arslan: U19 Takımı ile 16 maça çıkarken, 1 gol kaydetti.



Ali Yavuz Kol: Tarsus forması ile 26 maçta 9 gol, 1 asist ile oynadı.