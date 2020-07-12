Fatih Terim, Ankaragücü maçını değerlendirdi

Galatasaray'da Fatih Terim, 1-0 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Terim, ''Bir şeyleri onarmak, tamir etmek için belki de Rabbim bize bir mesaj veriyor'' dedi.

Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, Ankaragücü'ne konuk oldu. Mücadele, ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Fatih Terim, ''Her şeyi uçlarda yaşıyoruz, iyiyken çok iyiyiz, kötüyken çok kötü. Bu da beni üzüyor. Kaybetmekten öte vazgeçmeye üzülüyorum. Bu böyle olmamalı. Takımlarım kaybedebilir ama hiç vazgeçmez.'' ifadelerini kullandı.

''RABBİM BİZE MESAJ VERİYOR''

Terim sözlerini şu şekilde sürdürdü:

''Açıkçası yeniden onarmak, tamir etmek için belki de Rabbim bize bir mesaj veriyor, aklımdan geçirmiyor değilim. Belki de yeniden inşa edebiliriz, böyle bir mesaj almalıyız. İstatistiksel olarak da hem takımımızın, hem de şahsi olarak yerlerdeyiz. Alışmadık Galatasaray'da, alıştırmadık da Galatasaraylıları. Konu itibariyle, bu sene pandemiden sonra, önce derken, herhalde artık yukarıdaki bir konum için zor görünüyor.''





''BİR GENCİ KURTARMAK İÇİN HER ŞEYİNİ VERİRSİN''

Genç savunmacı Emin Bayram'ın performansını değerlendiren Terim, ''Emin hatalar yapacak, bazen bedellerini biz ödeyeceğiz, Galatasaray ödeyecek ama kazanacağız. Arkadaşlarının o hatadan sonra daha çok asılmasını beklerdim, bir genci kurtarmak için her şeyini verirsin, takım oyunu budur. Son 2 maçı beraber oynayacağız Allah izin verirse, bu arada yeni sezon için yönetimimizle kolları sıvayacağız.'' ifadelerini kullandı.

''BÜYÜK TAKIM KAZANMASINI BİLMELİ''

Terim, ''Lemina ve Falcao'nun bundan sonra oynayacağını sanmıyorum, bir iddiamız olur mu, bakalım. Başka genç olsa, onlara da yer verebilirim tablo dediğim gibi olursa. Oynayacaklarını sanmıyorum, oynasalar da fizik olarak hazır olduklarını düşünmüyorum. Hasar tespitine bakacağız ama daha kritik maçlarda keşke hep beraber olabilseydik. Başakşehir, Trabzon, Alanya, Rize... Olamadık maalesef. Olanlar da o arkadaşların yokluğunu hissettirmemeliydi, büyük takım bu demekti. Büyük takım sahada bir şekilde kazanmayı bilmeliydi.'' şeklinde konuştu.

''HAKLARINI YEMEMEK LAZIM''

Futbolcularının son 2 senede 4 kupa kazandığına da vurgu yapan Terim, sözlerini şu şekilde noktaladı:

''Haklarını da yememek lazım. Son 2 senede 4 kupa kazanan takımda emeği geçenlerin hakkını yememek lazım ama bu yakışmıyor, Galatasaray'a yakışmıyor. Başta ben olmak üzere. Onu yapan da, bunu yapan da biziz, bundan sonrakini nasip olursa yapacak olan da biziz. Sevinmesini bildiğimiz gibi, durumumuzun netliğini, gururla, kafamızı öne eğmeden ifade etmesini bilmeliyiz. Öyle görünyüor, herkes bir bedel ödüyor. Profesyonel hayat böyle. Biz gönüllü yönetici değiliz, profesyonel yöneticiyiz. Bu işi yönetmek de bizim işimiz.''