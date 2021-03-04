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    Fatih Terim, Ankaragücü yöneticileriyle tartıştı

    Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim dün oynanan Ankaragücü karşılaşmasında bir pozisyon sonrası ev sahibi takımın yöneticileriyle tartıştı.
    • Haber Merkezi
    • 04.03.2021 - 14:25
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    Fatih Terim, Ankaragücü yöneticileriyle tartıştı

    Galatasaray'ın Ankaragücü'ne 1-0 mağlup olduğu Süper Lig'in 28. hafta maçında gergin anlar yaşandı.

    Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim, ikinci yarıdaki bir pozisyon sonrası Ankaragücü yöneticileriyle tartıştı.

    MAÇ SONU MELER'İN YANINA GİTTİ

    Fatih Terim ve yardımcıları, son düdükle birlikte hakem Halil Umut Meler'in yanına gitti ve bir süre konuştular.

    Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera da maç sonu hakeme uzun süre itiraz etti.

    Fatih Terim, Ankaragücü yöneticileriyle tartıştı #1

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