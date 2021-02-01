Fatih Terim, Arda Turan'ı 10 numarada denedi

Galatasaray, Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına pazar günü yaptığı antrenmanla devam etti. İdmana Fatih Terim'in taktik denemeleri damga vurdu.

Galatasaray'da cuma günkü antrenmanda Fatih Terim, sürpriz denemeler yaptı.

ARDA TURAN'I 10 NUMARADA DENEDİ

Teknik direktör Fatih Terim'in, Başakşehir karşısında sistem üzerinde bazı değişiklikler yapması bekleniyor. Alınan bilgiye göre Terim, kaptanı ve saha içindeki lideri Arda Turan'ı, Başakşehir önünde 10 numara oynatacak.

Orta sahanın merkezinde, Taylan Antalyalı ile Younes Belhanda görev yapacak. Terim'in, diger bölgelerle ilgili seçimlerini ise bugün netleştirmesi bekleniyor.



