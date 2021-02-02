Fatih Terim: Artık top rakipteyken de tehlikeliyiz

Galatasaray'ın deneyimli teknik direktörü Fatih Terim maç sonunda değerlendirmelerde bulundu.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Başakşehir'i 3-0 mağlup ettikleri maçın sonrasında konuştu.

"ARTIK RAKİPTEYKEN DE TEHLİKELİYİZ"

İyi oynadıklarını söyleyen Terim, "3 gün 3 gün top oynamak kolay değil bu yoğun tempoda. Buna rağmen oyuncularımı kutluyorum. İyi mücadele ettiğimiz düşüncesindeyim. Sevindirici taraf, bugün için bir analiz yapacak olursak özellikle, top bizdeyken tehlikeliydik, şimdi rakipteyken de tehlikeliyiz." dedi.





"MOSTAFA'NIN ÖĞRENECEĞİ ÇOK ŞEY VAR"

Takımın gittikçe iyi oynamaya başladığını söyleyen deneyimli hoca, "Topu rakibe bırakınca da tehlikeliyiz. Bir yönüyle değil, başka yönleriyle de oynayan bir takım olmak sevindirici. Bazen hatalar var. Direkt oyunlarda sıkıntılarımız vardı ama şimdi o oyunlarda da başarılıyız. Bundan dolayı mutluyum. Mostafa Mohamed yetenekli bir santrfor. Çok genç. Öğreneceği çok şey var. Bize faydalı olacağını gösterdi. Golle buluşması keşke vurduğu kafayla olsaydı. Çok iyi yükseldi. Önemli meziyetlerinden biri. Galatasaray takımı iyi gidiyor, iyi oynuyor, iyi oynamaya da devam edeceğiz. Bir bütün halinde takımın saha içinde ve dışında beraber olması beni sevindiriyor açıkçası." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE'YE GÖNDERME

Yeni transferlerin derbide oynayıp oynamayacağı sorulan teknik adam, "Benden liste mi istiyorsun?" diyerek Fenerbahçe'ye göndermede bulunurken,"Bazı prosedürler var. Biz hepsinden faydalanmayı düşünüyoruz hemen. 1 gün arayla kaybettik Yedlin'i. Ona da şans verecektik. 1 gün geç gelmesi, federasyonlar arası yazının biraz geç gelmesi onu kullanamadık. En kısa zamanda takım halinde, hep beraber olacağız. Yeni arkadaşlarımızın katılması ki 5 tane genç. En yaşlısı 27 yaşında Yedlin. Diğerleri 21, 22, 23. Daha bize dinamizm katacaklar. Ayrıca, teknik heyet olarak bana ve arkadaşlarıma da daha fazla imkan veya ne diyelim, daha evvel olmayan mevkilerdeki zorluklarımızı da aşmamız sağlayacaklar. Alternatif olarak bize çok yardımcı olacaktır." diye konuştu.