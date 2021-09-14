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Fatih Terim, Babel'i gözden çıkardı
Galatasaray'ın deneyimli oyuncusu Ryan Babel, Trabzonspor maçında kendisine verilen şansı yine değerlendiremeyince teknik ekibin gözünden düştü.
- Haber Merkezi
- 14.09.2021 - 09:48
- Güncelleme : 14.09.2021 - 10:39
Sosyal medya paylaşımları ile Galatasaray taraftarının tepkisini toplayan Ryan Babel, teknik direktör Fatih Terim ve ekibinin de gözünden düştü.
BABEL HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI
Trabzonspor maçının ikinci yarısında oyuna giren Hollandalı futbolcu, tam anlamıyla hayal kırıklığı yarattı.
Babel'in performansı için 'başarısız' tanımlaması yapan teknik heyetin, Hollandalı oyuncuyu kızağa çekeceği öğrenildi.
Bu sezon oyuna sonradan girdiği 5 maçta da skor katkısı sağlayamayan Babel, takım savunmasına gerekli yardımı yapmadığı için uzun süre formasından ayrı kalacak.
OCAK AYINDA AYRILACAK
Transferin son günlerinde ayrılığı gündeme gelen ancak beklenen teklifi alamaması nedeniyle Galatasaray'da kalan Babel'in, artık ocak ayında ayrılmasına kesin gözle bakılıyor.