Fatih Terim: Bazı arkadaşlar forma girmezse, forma bulamaz

Trabzonspor ile 2-2 berabere kalan Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, 2-0'dan puan kaybettikleri için üzgün olduklarını ilk yarıdaki Galatasaray için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, deplasmanda 2-0 öne geçtiği Trabzonspor karşısında 2-2 berabere kaldı.

Maçın ardından açıklamalarda bulunana sarı kırmızılı ekibin teknik direktörü Fatih Terim, kazanmaya bu kadar yakınken, böyle bir skorla sahadan ayrıldıkları için üzgün olduklarını belirterek şunları söyledi:

"SOYUNMA ODASINA BİR TÜRLÜ 2-0 GİDEMİYORUZ"

"Soyunma odasına bir türlü 2-0'la gidemiyoruz ama yakında onu da becereceğiz inşallah. 2 gol attık ama daha çok pozisyona girdik. Yine son birkaç dakika geriye çekilme, lüzumsuz ve gereksiz pas hataları bizi zora soktu. Devrenin sonuna doğru da klasik golümüzü yedik."





"2-0'DAN PUAN KAYBEDİYORUZ"

"İlk yarıda Emre'nin sakatlığı bizi bir değişikliğe mecbur etti. İyi oynadı. Yedlin yalnız kalmaya başladı, orta sahayı biraz daha güçlendirmek adına Aytaç'ı sağ tarafa aldım. Defansif manada biraz daha güçlenmek istedim. 2-0'dan puan kaybediyoruz. 0-0 bitse başka şeyler söylenir ama 2-0'dan sonra..."

"BAZI ARKADAŞLAR DAHA ÇABUK FORMA GİRMELİLER"

"Benim hedefimde ilk yarıdaki Galatasaray var. Bazı arkadaşlarımız daha çabuk forma girmeliler yoksa forma kolay olmayacak gibi görünüyor."



