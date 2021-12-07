Fatih Terim bel fıtığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, mide rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi altına alındı.

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, hastaneye kaldırıldı.

Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, Terim'in mide bağırsak sisteminde problem yaşadığı belirtildi.

Galatasaray'ın paylaşımında, "Teknik Direktörümüz Sayın Fatih Terim, son üç gündür mide bağırsak sistemi ile ilgili yaşadığı sorun nedeniyle dün akşamüstü hastaneye sevk edildi.

Son 24 saat içinde çeşitli kontroller ve testler uygulanan teknik direktörümüz, bugün doktorlardan aldığı iki saatlik özel izinle takımın başında antrenmana çıktı.

"GELİŞMELER OLDUKÇA KAMUOYUYLA PAYLAŞILACAK"

Antrenmanın ardından tekrar hastanede müşahede altına alınan ve durumu hassasiyetle takip edilen Fatih Terim hakkında verilecek tıbbi karar, sağlık durumunda yaşanacak ilerlemeye bağlı olarak netlik kazanacak.

Sağlık durumu gelişmeler oldukça kamuoyuyla paylaşılacak olan teknik direktörümüz Sayın Fatih Terim’e geçmiş olsun diyor, kendisinin en kısa zamanda sağlıklı bir şekilde görevinin başında olmasını diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

LAZIO MAÇINDA KENARDA OLMASI BEKLENİYOR

Sarı-kırmızılılar, perşembe günü deplasmanda Lazio ile karşılaşacak. Fatih Terim'in, maçta takımın başında olması bekleniyor.



